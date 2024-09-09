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Posted Сегодня, 05:42

Published Сегодня, 05:42

Modified Сегодня, 05:44

Updated Сегодня, 05:44

Новая неделя принесёт в Ростов сильный ветер и облачность

Температурный качели в 10 градусов ждут Ростов-на-Дону

9 сентября 2024, 05:42
Фото: rostovgazeta.ru
Новая неделя принесёт в Ростов сильный ветер и облачность
Новая неделя принесёт в Ростов сильный ветер и облачность, следует из прогнозов синоптиков.

В течение всей наступившей недели небо над городом затянут тучи. Во вторник, 10 сентября, прогнозируют небольшие осадки. Солнце вернётся в Ростов лишь к выходным дням. Скорость ветра в среднем составит шесть метров в секунду. Но местами возможны порывы и до 16 метров в секунду.

Средняя температура воздуха в дневные часы составит +28 — +31 градус. Ночью будет холодать до +18 — +24 градусов.

Эта последняя неделя сентября, когда в днём столбики термометров достигают значений свыше +30 градусов. Вскоре на Ростов обрушится климатическая осень.

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В эти дни Ростов также страдает от сильного ветра. Порывы буквально «выдули» воду в реке Дон, обнажив берег на несколько метров.

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