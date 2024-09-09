Температурный качели в 10 градусов ждут Ростов-на-Дону

В течение всей наступившей недели небо над городом затянут тучи. Во вторник, 10 сентября, прогнозируют небольшие осадки. Солнце вернётся в Ростов лишь к выходным дням. Скорость ветра в среднем составит шесть метров в секунду. Но местами возможны порывы и до 16 метров в секунду.