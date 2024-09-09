Температурный качели в 10 градусов ждут Ростов-на-Дону

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 05:44
Updated Сегодня, 05:44
В течение всей наступившей недели небо над городом затянут тучи. Во вторник, 10 сентября, прогнозируют небольшие осадки. Солнце вернётся в Ростов лишь к выходным дням. Скорость ветра в среднем составит шесть метров в секунду. Но местами возможны порывы и до 16 метров в секунду.
Средняя температура воздуха в дневные часы составит +28 — +31 градус. Ночью будет холодать до +18 — +24 градусов.
Эта последняя неделя сентября, когда в днём столбики термометров достигают значений свыше +30 градусов. Вскоре на Ростов обрушится климатическая осень.
В эти дни Ростов также страдает от сильного ветра. Порывы буквально «выдули» воду в реке Дон, обнажив берег на несколько метров.