rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 10:53

Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

У осипшей жительницы Ростовской области нашли редчайшую смертельную болезнь

У осипшей жительницы Ростовской области нашли редчайшую смертельную болезнь

9 сентября 2024, 10:53
Фото: Pxhere
У осипшей жительницы Ростовской области нашли редчайшую смертельную болезнь
Редкую болезнь нашли у 56-летний жительницы Ростовской области, сообщили в Минздраве региона.

Женщина обратилась к врачу-ревматологу с жалобами на осиплость голоса и першение в горле. Эти симптомы мучали её уже шесть лет. В 2022 году ей удаляли рубец гортани. Затем женщина переболела воспалением лёгких, и у неё снова появился рубец, который потребовал удаления.

Врач-отоларинголог заподозрил у пациенкти аутоиммунное заболевание и направил к ревматологу. Специалист узкого профиля диагностировал у ростовчанки Гранулематоз Вегенера с изолированным поражением верхних дыхательных путей. Это очень редкое заболевание. На миллион человек приходится до 60 людей с таким диагнозом. Причины возникновения этого заболевания до сих пор неизвестны.

Женщине назначили терапию, и она уже дала свои результаты. Её состояние стало лучше.

Известно, что при отсутствии лечения от гранулематоза Вегенера 93% пациентов погибают в период от пяти месяцев до двух лет.

Шахтеру в Ростове-на-Дону «пробурили» просветы в сосудах, спасая ноги
Узнать подробнее

Ранее врач рассказал, как в Ростове заражаются лихорадкой Западного Нила.

Читайте также:
Число больных редкими заболеваниями выросло почти в два раза в Ростовской областиИмпланты вживили в череп трём детям в Ростовской областиПодростка со шрамами на ногах разыскивают в Ростове-на-Дону
#Виктория Прутковская#Общество#Здоровье и красота#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Здоровье#Последние новости Ростова на сегодня#Проблемы со здоровьем#Ростов#Донской Минздрав#Здоровье жителей Ростовской области#Происшествия
Подпишитесь
Ростовскую область опустили в рейтинге России по условиям рынка труда
Сегодня, 10:56
Ливни с грозами и градом обрушатся на Ростовскую область с 9 сентября
Сегодня, 11:16
Грузовой поезд насмерть переехал человека в Ростовской области
Сегодня, 09:40
В Ростове 92-летний местный житель впервые женился
Сегодня, 09:08
Эксперты рассказали, что происходит на рынке жилья после отмены льготных программ
Сегодня, 08:29