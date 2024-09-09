У осипшей жительницы Ростовской области нашли редчайшую смертельную болезнь

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Женщина обратилась к врачу-ревматологу с жалобами на осиплость голоса и першение в горле. Эти симптомы мучали её уже шесть лет. В 2022 году ей удаляли рубец гортани. Затем женщина переболела воспалением лёгких, и у неё снова появился рубец, который потребовал удаления.
Врач-отоларинголог заподозрил у пациенкти аутоиммунное заболевание и направил к ревматологу. Специалист узкого профиля диагностировал у ростовчанки Гранулематоз Вегенера с изолированным поражением верхних дыхательных путей. Это очень редкое заболевание. На миллион человек приходится до 60 людей с таким диагнозом. Причины возникновения этого заболевания до сих пор неизвестны.
Женщине назначили терапию, и она уже дала свои результаты. Её состояние стало лучше.
Известно, что при отсутствии лечения от гранулематоза Вегенера 93% пациентов погибают в период от пяти месяцев до двух лет.