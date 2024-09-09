У осипшей жительницы Ростовской области нашли редчайшую смертельную болезнь

Женщина обратилась к врачу-ревматологу с жалобами на осиплость голоса и першение в горле. Эти симптомы мучали её уже шесть лет. В 2022 году ей удаляли рубец гортани. Затем женщина переболела воспалением лёгких, и у неё снова появился рубец, который потребовал удаления.