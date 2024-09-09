В Ростове 92-летний местный житель впервые женился

Ранее RostovGazeta подсчитала, во сколько обойдётся свадьба в Ростове-на-Дону в 2024 году. Из-за высокой стоимости торжества пары берут кредиты либо вовсе отказываются от празднования заключения брака. Только в этом году проведение свадьбы подорожало на 10-15%.