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Published Сегодня, 09:08

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В Ростове 92-летний местный житель впервые стал молодожёном с «эталоном женщины»

В Ростове 92-летний местный житель впервые женился

9 сентября 2024, 09:08
Фото: Управление ЗАГС Ростовской области
В Ростове 92-летний местный житель впервые стал молодожёном с «эталоном женщины»
Житель Ростова-на-Дону впервые вступил в брак в 92 года, сообщили в региональном управлении ЗАГС.

Ростовчанин решил отметить 92-й день рождения женитьбой. Под венец мужчина пошёл впервые. Его супруге 55 лет. Жену он назвал «воплощением эталона женщины». Она же назвала его самым добрым, отзывчивым и любящим человеком.

В управлении ЗАГС подсчитали, что на двоих молодожёнам 147 лет.

Жителям Ростовской области предложили «красивые» даты для свадьбы
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Ранее RostovGazeta подсчитала, во сколько обойдётся свадьба в Ростове-на-Дону в 2024 году. Из-за высокой стоимости торжества пары берут кредиты либо вовсе отказываются от празднования заключения брака. Только в этом году проведение свадьбы подорожало на 10-15%.

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