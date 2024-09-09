В Ростове 92-летний местный житель впервые женился

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Ростовчанин решил отметить 92-й день рождения женитьбой. Под венец мужчина пошёл впервые. Его супруге 55 лет. Жену он назвал «воплощением эталона женщины». Она же назвала его самым добрым, отзывчивым и любящим человеком.
В управлении ЗАГС подсчитали, что на двоих молодожёнам 147 лет.
Ранее RostovGazeta подсчитала, во сколько обойдётся свадьба в Ростове-на-Дону в 2024 году. Из-за высокой стоимости торжества пары берут кредиты либо вовсе отказываются от празднования заключения брака. Только в этом году проведение свадьбы подорожало на 10-15%.