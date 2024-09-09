В закрытом аэропорту Ростова решили заменить видеокамеры

Posted Сегодня, 15:27
Published Сегодня, 15:27
Modified Сегодня, 15:29
Updated Сегодня, 15:29
Филиал «Дирекции по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» в Ростове искал поставщика для аэропорта Платов. В неработающую с 2022 года воздушную гавань нужно было поставить и установить камеры слежения.
Подрядчику готовы были заплатить 22,1 миллиона рублей. За эти деньги нужно было обновить неисправное оборудование, провести ремонт некоторой техники и поменять камеры наблюдения.
Заявки от потенциальных участников закончили принимать 4 сентября. Победителя выбрали на следующий день, он попросил за свою работу 19,9 миллиона рублей.
Но в определение подрядчика вмешалось антимонопольное ведомство. Оно получило жалобу и приостановило торги.