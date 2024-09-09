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Published Сегодня, 15:27

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Updated Сегодня, 15:29

В закрытый ростовский аэропорт Платов закупают камеры наблюдения на 22 млн руб

В закрытом аэропорту Ростова решили заменить видеокамеры

9 сентября 2024, 15:27
Фото: 1MI
В закрытый ростовский аэропорт Платов закупают камеры наблюдения на 22 млн руб
В Ростове ищут подрядчика для поставки и монтажа системы видеонаблюдения в аэропорту Платов, сообщается на портале государственных закупок.

Филиал «Дирекции по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» в Ростове искал поставщика для аэропорта Платов. В неработающую с 2022 года воздушную гавань нужно было поставить и установить камеры слежения.

Подрядчику готовы были заплатить 22,1 миллиона рублей. За эти деньги нужно было обновить неисправное оборудование, провести ремонт некоторой техники и поменять камеры наблюдения.

Заявки от потенциальных участников закончили принимать 4 сентября. Победителя выбрали на следующий день, он попросил за свою работу 19,9 миллиона рублей.

Но в определение подрядчика вмешалось антимонопольное ведомство. Оно получило жалобу и приостановило торги.

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Напомним, на днях аэропорт Платов под Ростовом попал в санкционный список Украины.

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