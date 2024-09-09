Жара до +34 градусов накроет Ростовскую область в сентябре

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Синоптики прогнозируют на этой неделе дневную температуру воздуха в +31 — +34 градуса. Вечером стоит ждать похолодания до +11 градусов.
Также в регионе пройдут небольшие дожди с грозами. Они продлятся с 9 по 11 сентября. Непогода придёт и в Ростов-на-Дону.
Помимо этого до середины недели в области будет бушевать сильный восточный ветер. Его порывы местами достигнут 16 метров в секунду.
Из-за устойчивого ветра в регионе уже обмелел Дон и Таганрогский залив. Вода отошла от берега на несколько метров. Ситуация привела к тому, что некоторые суда сели на мель.