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Posted Сегодня, 08:18

Published Сегодня, 08:18

Modified Сегодня, 08:20

Updated Сегодня, 08:20

Жара до +34 градусов снова обрушится на Ростовскую область

Жара до +34 градусов накроет Ростовскую область в сентябре

9 сентября 2024, 08:18
Фото: donland.ru
Жара до +34 градусов снова обрушится на Ростовскую область
На наступившей неделе в Ростовскую область вернётся жара в +34 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Синоптики прогнозируют на этой неделе дневную температуру воздуха в +31 — +34 градуса. Вечером стоит ждать похолодания до +11 градусов.

Также в регионе пройдут небольшие дожди с грозами. Они продлятся с 9 по 11 сентября. Непогода придёт и в Ростов-на-Дону.

Помимо этого до середины недели в области будет бушевать сильный восточный ветер. Его порывы местами достигнут 16 метров в секунду.

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Из-за устойчивого ветра в регионе уже обмелел Дон и Таганрогский залив. Вода отошла от берега на несколько метров. Ситуация привела к тому, что некоторые суда сели на мель.

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