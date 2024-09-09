Жительница Ростовской области передавала ГУР Украины данные о российских военных

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Женщина работала на Главное управление разведки Минобороны Украины. С представителями ведомства она переписывалась в мессенджере. В марте она получила задание. Жительница Ростовской области передала украинским военным данные о дислокации подразделений ВС РФ.
Российские силовики отметили, что переданные данные могли повлечь нанесение ущерба одному из критически важных объектов военной инфраструктуры.
Известно, что украинская сторона обещала ростовчанке помочь с переездом в Украину и получением гражданства этого государства.
Сейчас женщина задержана. В отношении неё возбуждено уголовное дело о госизмене.