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Published Сегодня, 10:15

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Updated Сегодня, 10:17

Жительница Ростовской области передавала ГУР Украины данные о российских военных

Жительница Ростовской области передавала ГУР Украины данные о российских военных

9 сентября 2024, 10:15
Фото: mil.ru
Жительница Ростовской области передавала ГУР Украины данные о российских военных
Уголовное дело о госизмене возбудили в отношении жительницы Ростовской области, сообщили в управлении ФСБ по региону.

Женщина работала на Главное управление разведки Минобороны Украины. С представителями ведомства она переписывалась в мессенджере. В марте она получила задание. Жительница Ростовской области передала украинским военным данные о дислокации подразделений ВС РФ.

Российские силовики отметили, что переданные данные могли повлечь нанесение ущерба одному из критически важных объектов военной инфраструктуры.

Известно, что украинская сторона обещала ростовчанке помочь с переездом в Украину и получением гражданства этого государства.

Сейчас женщина задержана. В отношении неё возбуждено уголовное дело о госизмене.

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Ранее в Ростове арестовали пособники украинских кол-центров.

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