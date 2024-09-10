Арфина и Афис: ЗАГС назвал самые редкие имена детей в Ростовской области

Донские родители продолжают выбирать для своих детей самые необычные и красивые имена. По сведениям ЗАГС на 10 сентября 2024 года, реже всего в Ростовской области встречают девочки с именами: Арус, Арфина, Айще, Мухаё и Джейлин и мальчики с именами Кристиан, Аббас, Реомир, Афис и Айказ.