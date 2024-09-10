Арфина и Афис: ЗАГС назвал самые редкие имена детей в Ростовской области

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Донские родители продолжают выбирать для своих детей самые необычные и красивые имена. По сведениям ЗАГС на 10 сентября 2024 года, реже всего в Ростовской области встречают девочки с именами: Арус, Арфина, Айще, Мухаё и Джейлин и мальчики с именами Кристиан, Аббас, Реомир, Афис и Айказ.
Конечно же, родители прибегают и к более классическим вариантам. Среди мальчиков остаются актуальными такие имена, как Александр — 506 детей, Михаил — 464, Артем — 438, Матвей — 387 и Максим — 378. Список женских имен немного изменился. Софиями назвали 492 девочки, Мариями — 420, Евами — 396, Варварами — 335. Теперь в число популярных входит имя Анна — 306 детей.
Ранее дети в Ростове-на-Дону устроили экстремальную прогулку по кондиционеру на четвертом этаже.