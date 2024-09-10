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Бастрыкин заинтересовался пропажей 16-летнего подростка в Ростове-на-Дону

Бастрыкин заинтересовался пропажей 16-летнего подростка в Ростове-на-Дону

10 сентября 2024, 12:10
Фото: sledcom.ru
Бастрыкин заинтересовался пропажей 16-летнего подростка в Ростове-на-Дону
Следком проверяет информацию о без вести пропавшем Сергее И. в Ростове-на-Дону. 16-летнего подростка не могут найти уже пять дней, сообщает региональное управление ведомства.

Напомним, что 5 сентября 2024 года Сережа ушел из дома в Западном районе Ростова-на-Дону и больше не возвращался. Телефон парня не доступен, а документов и денег при себе у него нет. До сих пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил главе областного Следкома Аслану Хуаде доложить о деталях проверки. Дело поставлено на контроль центрального аппарата ведомства.

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Добавим, что рост несовершеннолетнего составляет 1,75 метра, он имеет нормальное телосложение, темно-русые волосы и серо-голубые глаза. Также подростка можно узнать по шрамам на ногах. Передать информацию о пропавшем можно поисковому отряду «ЛизаАлерт».

Ранее сбежавшего с места смертельного ДТП водителя нашли мертвым под Ростовом.

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