Бензовоз и три внедорожника заблокировали проезд под мостом Стачки в Ростове

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
По словам очевидцев, столкнулись кроссоверы BMW, Renault и Toyota. Судя по кадрам, бензовоз врезался в BMW, а Toyota — в Renault.
Машины заняли все две полосы. Движение в центр практически невозможно. Некоторые автомобилисты стали объезжать участников ДТП прямо по тротуару сбоку от проезжей части.
Водители автобуса такой трюк не могут провернуть — даже заехав колесом на тротуар, они заденут внедорожники. Поэтому общественный транспорт стоит в левой полосе, пропуская машины поменьше.
Из-за аварии пассажирам автобусов пришлось выходить и добираться до нужных мест на другом транспорте или пешком. Так как автобусы, которые оказались перед ДТП, вероятно, останутся ждать инспекторов ГАИ, которые оформят аварию.