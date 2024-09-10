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Posted Сегодня, 10:56

Published Сегодня, 10:56

Modified Сегодня, 10:58

Updated Сегодня, 10:58

Бензовоз и три внедорожника заблокировали проезд под мостом Стачки в Ростове

Бензовоз и три внедорожника заблокировали проезд под мостом Стачки в Ростове

10 сентября 2024, 10:56
Фото: rostovgazeta.ru
Бензовоз и три внедорожника заблокировали проезд под мостом Стачки в Ростове
Из-за аварии с участием трех внедорожников и бензовоза парализовано движение под мостом Стачки в Ростове, сообщают читатели RostovGazeta.

По словам очевидцев, столкнулись кроссоверы BMW, Renault и Toyota. Судя по кадрам, бензовоз врезался в BMW, а Toyota — в Renault.

Машины заняли все две полосы. Движение в центр практически невозможно. Некоторые автомобилисты стали объезжать участников ДТП прямо по тротуару сбоку от проезжей части.

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Бензовоз и три внедорожника заблокировали проезд под мостом Стачки в РостовеБензовоз и три внедорожника заблокировали проезд под мостом Стачки в Ростове
Бензовоз и три внедорожника заблокировали проезд под мостом Стачки в Ростове
Фото: rostovgazeta.ru

Водители автобуса такой трюк не могут провернуть — даже заехав колесом на тротуар, они заденут внедорожники. Поэтому общественный транспорт стоит в левой полосе, пропуская машины поменьше.

Из-за аварии пассажирам автобусов пришлось выходить и добираться до нужных мест на другом транспорте или пешком. Так как автобусы, которые оказались перед ДТП, вероятно, останутся ждать инспекторов ГАИ, которые оформят аварию.

Бензовоз и три внедорожника заблокировали проезд под мостом Стачки в Ростове
Видео: rostovgazeta.ru

Ранее движение парализовало на въезде в Ростов со стороны улицы Малиновского.

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#Евгения Волкова#Общество#Видео#ДТП#Автобусы#Пробка#Ростов#Бензовоз#Внедорожники#Мост Стачки
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