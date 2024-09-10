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Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

Женщин в Ростовской области заманивают с помощью плачущих детей. Правда или фейк?

Что известно о преступниках в Ростовской области, заманивающих жертв плачущими детьми

10 сентября 2024, 12:23
Фото: Pxhere
Женщин в Ростовской области заманивают с помощью плачущих детей. Правда или фейк?
В мессенджерах и группах в соцсетях Ростовской области распространяется фото с объявлением на листе бумаги о том, что преступники заманивают женщин с помощью плачущих детей. RostovGazeta попыталась разобраться в ситуации.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

В Сети распространяют объявление о том, что злоумышленники могут заманивать женщин с помощью плачущих детей. Девушки якобы встречают детей в слезах и с листочком с адресом. Неравнодушные гражданки отводят малыша по адресу и попадают в руки преступников. В соцсетях женщин призывают вести ребёнка сразу в полицию для собственной безопасности.

Вместе с тем простой поиск в Сети показал, что сообщения о такой уловке преступников начали распространять в России и Казахстане еще девять лет назад. А их первоисточник появился ещё раньше — в 2005 году в англоязычном сегменте интернета. Эта «новость» распространялась по американским СМИ, сайтам и форумам с разными модификациями до 2008 года. Правоохранительные органы США опровергали содержание публикаций.

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Российские правоохранительные органы также не раз опровергали факт охоты на женщин с помощью плачущих детей. Так, начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Волгоградской области Светлана Смольянинова ещё в прошлом году сообщила, что подобных происшествий в регионе не фиксировалось.

Аналогичное опровержение публиковала пресс-служба ОМВД России по Республике Татарстан в Альметьевском районе. Там также заверяли, что информация из рассылки является фейковой.

Фейк распространялся и в Республике Марий Эл, Псковской области, Красноярском крае и десятках других регионов России. Кроме того, сообщения дошли и до Казахстана. Полиция там также опровергала происшествия, связанные с похищением женщин с помощью плачущих детей.

Эксперты просят жителей Ростовской области и других регионов не вестись на недостоверную информацию и доверять проверенным источникам, например, полиции.

Ранее сообщалось, что 64% россиян встречаются с дезинформацией хотя бы раз в неделю.

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