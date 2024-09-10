Что известно о преступниках в Ростовской области, заманивающих жертв плачущими детьми

Вместе с тем простой поиск в Сети показал, что сообщения о такой уловке преступников начали распространять в России и Казахстане еще девять лет назад. А их первоисточник появился ещё раньше — в 2005 году в англоязычном сегменте интернета. Эта «новость» распространялась по американским СМИ, сайтам и форумам с разными модификациями до 2008 года. Правоохранительные органы США опровергали содержание публикаций.