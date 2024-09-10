Что известно о преступниках в Ростовской области, заманивающих жертв плачущими детьми

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
В Сети распространяют объявление о том, что злоумышленники могут заманивать женщин с помощью плачущих детей. Девушки якобы встречают детей в слезах и с листочком с адресом. Неравнодушные гражданки отводят малыша по адресу и попадают в руки преступников. В соцсетях женщин призывают вести ребёнка сразу в полицию для собственной безопасности.
Вместе с тем простой поиск в Сети показал, что сообщения о такой уловке преступников начали распространять в России и Казахстане еще девять лет назад. А их первоисточник появился ещё раньше — в 2005 году в англоязычном сегменте интернета. Эта «новость» распространялась по американским СМИ, сайтам и форумам с разными модификациями до 2008 года. Правоохранительные органы США опровергали содержание публикаций.
Российские правоохранительные органы также не раз опровергали факт охоты на женщин с помощью плачущих детей. Так, начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Волгоградской области Светлана Смольянинова ещё в прошлом году сообщила, что подобных происшествий в регионе не фиксировалось.
Аналогичное опровержение публиковала пресс-служба ОМВД России по Республике Татарстан в Альметьевском районе. Там также заверяли, что информация из рассылки является фейковой.
Фейк распространялся и в Республике Марий Эл, Псковской области, Красноярском крае и десятках других регионов России. Кроме того, сообщения дошли и до Казахстана. Полиция там также опровергала происшествия, связанные с похищением женщин с помощью плачущих детей.
Эксперты просят жителей Ростовской области и других регионов не вестись на недостоверную информацию и доверять проверенным источникам, например, полиции.
Ранее сообщалось, что 64% россиян встречаются с дезинформацией хотя бы раз в неделю.