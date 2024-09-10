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Published Сегодня, 06:31

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Updated Сегодня, 06:33

Синоптики рассказали, когда в Ростове похолодает до +15 градусов

До +15 градусов днем похолодает в Ростове-на-Дону

10 сентября 2024, 06:31
Фото: Изображение Midjourney
Синоптики рассказали, когда в Ростове похолодает до +15 градусов
Синоптики опубликовали прогноз погоды на сентябрь, согласно которому в Ростове температура опустится до +15 градусов, информация опубликована на сайте «Яндекс.Погода».

По прогнозу, летнее тепло задержится в донской столице до 20-х чисел сентября. Температура воздуха на ближайшей недели составит около +28…+31 градуса. С 17 сентября похолодает до +25…+26, а с 21-го — до +21…+22.

Самые холодные дни ожидаются в самом конце месяца, с 25 сентября. Воздух остынет сразу на шесть градусов по сравнению с предыдущим днем: столбик термометра покажет +15. Ночью будет примерно такая же температура — около +13. В некоторые дни (28 и 30 сентября) ожидается небольшое потепление — до +18 градусов днем.

Дожди надвигаются на Ростов-на-Дону
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Ранее RostovGazeta сообщала погоду на 10 сентября. По мнению синоптиков, дожди в Ростове-на-Дону начнутся около 14.00 мск. Однако осадки не отразятся на температуре воздуха — ожидается теплый день, до +28 градусов.

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#Евгения Волкова#Общество#Погода#Прогноз#Осадки#Ростов#Дожди#Температура#Синоптики#Термометр#Бабье лето
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