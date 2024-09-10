До +15 градусов днем похолодает в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
По прогнозу, летнее тепло задержится в донской столице до 20-х чисел сентября. Температура воздуха на ближайшей недели составит около +28…+31 градуса. С 17 сентября похолодает до +25…+26, а с 21-го — до +21…+22.
Самые холодные дни ожидаются в самом конце месяца, с 25 сентября. Воздух остынет сразу на шесть градусов по сравнению с предыдущим днем: столбик термометра покажет +15. Ночью будет примерно такая же температура — около +13. В некоторые дни (28 и 30 сентября) ожидается небольшое потепление — до +18 градусов днем.
Ранее RostovGazeta сообщала погоду на 10 сентября. По мнению синоптиков, дожди в Ростове-на-Дону начнутся около 14.00 мск. Однако осадки не отразятся на температуре воздуха — ожидается теплый день, до +28 градусов.