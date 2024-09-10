До +15 градусов днем похолодает в Ростове-на-Дону

Самые холодные дни ожидаются в самом конце месяца, с 25 сентября. Воздух остынет сразу на шесть градусов по сравнению с предыдущим днем: столбик термометра покажет +15. Ночью будет примерно такая же температура — около +13. В некоторые дни (28 и 30 сентября) ожидается небольшое потепление — до +18 градусов днем.