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Автомобилисты попали в огромную пробку на въезде в Ростов

Движение парализовало на въезде в Ростов-на-Дону со стороны Малиновского

10 сентября 2024, 08:36
Фото: Pxhere
Автомобилисты попали в огромную пробку на въезде в Ростов
На въезде в Ростов со стороны улицы Малиновского образовалась огромная пробка, ситуацию на дороге отследил агрегатор «Яндекс.карты».

По данным навигатора, затор тянется по улице Таганрогской. Машины выстроились в ряд утром 10 сентября практически без движения — от поворота на Северный обход Ростова до кольца с улицей Малиновского. Скорость движения авто не превышает 5-10 километров в час. А общая протяженность пробки достигает трех километров.

По словам очевидцев, причиной затора стала авария на кольце с Малиновского. В УГИБДД по Ростовской области дорожно-транспортное происшествие не прокомментировали.

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Фото: Яндекс. Карты

Вероятно, ДТП обошлось без пострадавших, однако заметно замедлило транспортный поток. Водителям рекомендуют заранее продумать пути объезда пробки. Скорее всего, в ближайшие часы последствия аварии еще не устранят.

Неделю назад огромная пробка из-за ДТП появилась на улице Михаила Нагибина.

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#Евгения Волкова#Общество#ДТП#Транспорт#Пробка#Ростов#УГИБДД#Автомобилисты
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