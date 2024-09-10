Движение парализовало на въезде в Ростов-на-Дону со стороны Малиновского

По данным навигатора, затор тянется по улице Таганрогской. Машины выстроились в ряд утром 10 сентября практически без движения — от поворота на Северный обход Ростова до кольца с улицей Малиновского. Скорость движения авто не превышает 5-10 километров в час. А общая протяженность пробки достигает трех километров.