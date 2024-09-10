Движение парализовало на въезде в Ростов-на-Дону со стороны Малиновского

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
По данным навигатора, затор тянется по улице Таганрогской. Машины выстроились в ряд утром 10 сентября практически без движения — от поворота на Северный обход Ростова до кольца с улицей Малиновского. Скорость движения авто не превышает 5-10 километров в час. А общая протяженность пробки достигает трех километров.
По словам очевидцев, причиной затора стала авария на кольце с Малиновского. В УГИБДД по Ростовской области дорожно-транспортное происшествие не прокомментировали.
Вероятно, ДТП обошлось без пострадавших, однако заметно замедлило транспортный поток. Водителям рекомендуют заранее продумать пути объезда пробки. Скорее всего, в ближайшие часы последствия аварии еще не устранят.
Неделю назад огромная пробка из-за ДТП появилась на улице Михаила Нагибина.