Экс-глава ЖКХ Пролетарского района Ростова Стелла Руф пытается избежать колонии

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
Сторона защиты Стеллы Руф подала апелляцию в Ростовский областной суд. Адвокат пытается смягчить приговор, согласно которому экс-чиновнице нужно отсидеть в колонии-поселении полтора года.
В апелляционной жалобе Владимир Палкин утверждает, что вердикт чрезмерно суровый. По его мнению, сумма ущерба (порядка 4,4 миллиона рублей) незначительная для муниципалитета. К тому же у подзащитной есть маленький ребенок, а муж уже два года участвует в СВО.
Адвокат попросил назначить Стелле Руф наказание, не связанное с лишением свободы. Сама экс-глава ЖКХ Пролетарского района поддержала своего адвоката, но была немногословной. Прокурор не согласился с мнением зашиты и просил оставить приговор прежним.
Последнее слово подсудимой назначено на 16 сентября. Тогда же станет известно решение по апелляционной жалобе.
На скамье подсудимых 33-летняя Стелла Руф оказалась из-за событий в июне 2021 года. Женщина отвечала за выполнение работ по благоустройству пляжа на Зеленом острове. Подрядчик сделал беседки с покрытием декоративным бетоном вместо архитектурного. Суд установил, что Руф подписала акт приемки объекта, зная о несоответствии. В итоге департаменту ЖКХ Ростова был причинен вред в размере 4,4 миллиона рублей.