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Экс-глава ЖКХ Пролетарского района Ростова Стелла Руф пытается избежать колонии

Экс-глава ЖКХ Пролетарского района Ростова Стелла Руф пытается избежать колонии

10 сентября 2024, 06:53
Фото: 1MI
Экс-глава ЖКХ Пролетарского района Ростова Стелла Руф пытается избежать колонии
Бывшая глава ЖКХ Пролетарского района Ростова обжаловала приговор, пытаясь избежать реального срока за превышение полномочий, сообщает Блокнот Ростов.

Сторона защиты Стеллы Руф подала апелляцию в Ростовский областной суд. Адвокат пытается смягчить приговор, согласно которому экс-чиновнице нужно отсидеть в колонии-поселении полтора года.

В апелляционной жалобе Владимир Палкин утверждает, что вердикт чрезмерно суровый. По его мнению, сумма ущерба (порядка 4,4 миллиона рублей) незначительная для муниципалитета. К тому же у подзащитной есть маленький ребенок, а муж уже два года участвует в СВО.

Адвокат попросил назначить Стелле Руф наказание, не связанное с лишением свободы. Сама экс-глава ЖКХ Пролетарского района поддержала своего адвоката, но была немногословной. Прокурор не согласился с мнением зашиты и просил оставить приговор прежним.

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Последнее слово подсудимой назначено на 16 сентября. Тогда же станет известно решение по апелляционной жалобе.

На скамье подсудимых 33-летняя Стелла Руф оказалась из-за событий в июне 2021 года. Женщина отвечала за выполнение работ по благоустройству пляжа на Зеленом острове. Подрядчик сделал беседки с покрытием декоративным бетоном вместо архитектурного. Суд установил, что Руф подписала акт приемки объекта, зная о несоответствии. В итоге департаменту ЖКХ Ростова был причинен вред в размере 4,4 миллиона рублей.

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