Экс-глава ЖКХ Пролетарского района Ростова Стелла Руф пытается избежать колонии

В апелляционной жалобе Владимир Палкин утверждает, что вердикт чрезмерно суровый. По его мнению, сумма ущерба (порядка 4,4 миллиона рублей) незначительная для муниципалитета. К тому же у подзащитной есть маленький ребенок, а муж уже два года участвует в СВО.