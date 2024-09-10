Фугасную авиабомбу уничтожили в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Опасную находку обнаружили в городе Волгограде, на одном из предприятий. Очевидцы тут же вызвали экстренные службы. На место прибыли спасатели. Оказалось, что во время земляных работ нашли снаряд времен Великой Отечественной войны. Тогда к делу подключились донские пиротехники. Они выяснили, что боеприпас — авиационная фугасная бомба SD 50, которую использовали немцы.
Чтобы обезвредить снаряд, пришлось его взрывать. Бомбу вывезли на полигон и уничтожили.
Ранее донские пиротехники обезвредили авиабомбу ФАБ-500, которую нашли в селе Мысхако. Боеприпас взорвали в Новороссийске — только там находился достаточно большой полигон, чтобы безопасно подорвать огромную бомбу. ФАБ-500 весил около полутонны.