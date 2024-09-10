rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 09:16

Published Сегодня, 09:16

Modified Сегодня, 09:18

Updated Сегодня, 09:18

Донские спасатели подорвали авиабомбу времен ВОВ

Фугасную авиабомбу уничтожили в Ростовской области

10 сентября 2024, 09:16
Фото: МЧС России по Ростовской области
Донские спасатели подорвали авиабомбу времен ВОВ

Донские спасатели подорвали авиабомбу времен ВОВ

Донские спасатели взорвали фугасную авиабомбу, пролежавшую в земле более 80 лет, сообщает региональный ГУ МЧС.

Опасную находку обнаружили в городе Волгограде, на одном из предприятий. Очевидцы тут же вызвали экстренные службы. На место прибыли спасатели. Оказалось, что во время земляных работ нашли снаряд времен Великой Отечественной войны. Тогда к делу подключились донские пиротехники. Они выяснили, что боеприпас — авиационная фугасная бомба SD 50, которую использовали немцы.

Чтобы обезвредить снаряд, пришлось его взрывать. Бомбу вывезли на полигон и уничтожили.

Фото: МЧС России по Ростовской области
Вспыхнула в одно мгновение: иномарка сгорела на подземной парковке в Ростове
Узнать подробнее
Донские спасатели подорвали авиабомбу времен ВОВ
Видео: МЧС России по Ростовской области

Ранее донские пиротехники обезвредили авиабомбу ФАБ-500, которую нашли в селе Мысхако. Боеприпас взорвали в Новороссийске — только там находился достаточно большой полигон, чтобы безопасно подорвать огромную бомбу. ФАБ-500 весил около полутонны.

Читайте также:
Огонь с травы перекинулся на жилые дома в Каменске-ШахтинскомПьяная туристка из Ростова сожгла мусор на Вечном огне в СочиКупальный сезон в Ростове продлили до 1 октября
#Евгения Волкова#Общество#Видео#МЧС#Спасатели#ВОВ#Полигон#Снаряд#Авиабомба#Пиротехники
Подпишитесь
На расширение части М-4 «Дон» в Ростовской области потратят 100 млрд рублей
Сегодня, 08:34
На западной окраине Ростова решили построить новую дорогу
Сегодня, 08:09
В Ростове-на-Дону врачи вскрыли ребенку желудок, доставая магнитные шарики
Сегодня, 07:23
Экс-глава ЖКХ Пролетарского района Ростова Стелла Руф пытается избежать колонии
Сегодня, 06:53
До +15 градусов днем похолодает в Ростове-на-Дону
Сегодня, 06:31
Премиальный ЖК «Культура» открывает двери в мир роскоши
Сегодня, 10:47