Фура под Таганрогом раздавила иномарку вместе с водителем

Posted Сегодня, 20:13
Published Сегодня, 20:13
Modified Сегодня, 20:15
Updated Сегодня, 20:15
Страшная авария произошла 10 сентября около 19:30 под Таганрогом, у поворота к Дарагановке. В тот вечер 21-летний парень за рулем Nissan Primera ехал по автодороге «Новороссия» (Ростов — Мариуполь — Мелитополь — Симферополь). В Неклиновском районе он пошел на обгон попутного транспорта. В какой-то момент машину занесло в сторону. Легковушка оказалась прямо перед грузовиком Shacman, который на полном ходу приближался к ней.
Избежать столкновения не удалось. 32-летний мужчина, находившийся за рулем фуры, не смог вовремя остановиться или вырулить в бок. От мощного удара легковушку буквально разворотило. Машина превратилась в груду металлолома, не оставив водителю ни шанса на выживания. Парень скончался на месте аварии от полученных травм.
В этот же день авария произошла под мостом Стачки в Ростове. Три внедорожника и бензовоз заблокировали движение из-за массового ДТП.