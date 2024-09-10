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Парень на легковушке насмерть разбился в лобовом ДТП с фурой под Таганрогом

Фура под Таганрогом раздавила иномарку вместе с водителем

10 сентября 2024, 20:13
Фото: УГИБДД по Ростовской области
Парень на легковушке насмерть разбился в лобовом ДТП с фурой под Таганрогом
Водитель легковушки скончался на месте жесткого ДТП с фурой, получив травмы, несовместимые с жизнью, сообщает УГИБДД по Ростовской области.

Страшная авария произошла 10 сентября около 19:30 под Таганрогом, у поворота к Дарагановке. В тот вечер 21-летний парень за рулем Nissan Primera ехал по автодороге «Новороссия» (Ростов — Мариуполь — Мелитополь — Симферополь). В Неклиновском районе он пошел на обгон попутного транспорта. В какой-то момент машину занесло в сторону. Легковушка оказалась прямо перед грузовиком Shacman, который на полном ходу приближался к ней.

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Избежать столкновения не удалось. 32-летний мужчина, находившийся за рулем фуры, не смог вовремя остановиться или вырулить в бок. От мощного удара легковушку буквально разворотило. Машина превратилась в груду металлолома, не оставив водителю ни шанса на выживания. Парень скончался на месте аварии от полученных травм.

В этот же день авария произошла под мостом Стачки в Ростове. Три внедорожника и бензовоз заблокировали движение из-за массового ДТП.

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#Евгения Волкова#Ростовская область#ДТП#Таганрог#Авария#Смерть#Грузовик#Фура#УГИБДД#Происшествия#Обгон
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