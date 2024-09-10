Фура под Таганрогом раздавила иномарку вместе с водителем

Страшная авария произошла 10 сентября около 19:30 под Таганрогом, у поворота к Дарагановке. В тот вечер 21-летний парень за рулем Nissan Primera ехал по автодороге «Новороссия» (Ростов — Мариуполь — Мелитополь — Симферополь). В Неклиновском районе он пошел на обгон попутного транспорта. В какой-то момент машину занесло в сторону. Легковушка оказалась прямо перед грузовиком Shacman, который на полном ходу приближался к ней.