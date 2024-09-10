ГДЗ против учебы. Как решебники мешают учиться ростовским школьникам

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
Насущный вопрос о домашнем задании с началом нового учебного года снова встал перед ростовскими учителями, школьниками и их родителями. Последние уверены, что дополнительная работа за учебниками дома отнимает у детей почти все свободное время, повышает утомляемость и уровень стресса.
Еще в 2023 году депутаты Госдумы из оппозиционных фракций предлагали сократить или и вовсе отменить домашние задания для школьников. Так, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предлагал отменить домашнее задание на законодательном уровне. Он опирался на опыт стран, в которых школы либо дают минимальное количество работы на дом, либо, как в Финляндии, она отсутствует вообще.
Владислав Даванков обращал внимание на то, что российские школьники чаще списывают домашнее задание, чем делают его самостоятельно.
Год спустя в апреле 2024 года президент Владимир Путин поручил правительству оптимизировать образовательную программу российских школьников: сократить объем домашних заданий и контрольных работ. Так как заявление было сделано практически в конце прошлого года, вероятно, к озвученному предложению президента в школах должны были прислушаться при составлении учебных планов на 2024–2025 год.
Однако в то же время, учебные планы должны составляться в соответствии с федеральными государственными стандартами, отличными для каждой ступени образования.
Так, ученики начальной школы 80% работы должны проделывать в школе и только 20% дома. У школьников постарше это соотношение меняется на 70% к 30% от общего объема основной образовательной программы основного общего образования.
«Как мне кажется, с каждым годом детей все больше нагружают. У меня три ребенка, младший перешел в третий, и на домашние задания мы с ним тратим не меньше четырех часов каждый день. Иногда даже какую-то тему оставляют разобрать на дом с родителями. Или ребенок за два урока в школе ее не до конца понимает и приходится доучивать дома самому», — рассказывает жительница Ростова Марина Пониделко.
Марина признается, что иногда сама заходит на сайты с готовыми домашними заданиями, чтобы понять, как именно нужно объяснять ребенку решение.
Учительница начальных классов одной из ростовских школ Наталья Бабченко отмечает, что списывание особенно опасно для учеников младшего возраста.
«Задача начальной школы дать ребенку основы знаний. И если эти основы он не научится понимать, а будет бездумно копировать из решебников, позже у ребенка начнутся очень серьезные проблемы с более сложными задачами», — отмечает педагог.
Несмотря на то, что все вокруг противятся списыванию из решебников, сайтами с готовыми домашними заданиями пользуются миллионы посетителей.
«В моем окружении ГДЗ пользовались абсолютно все, даже отличники, как я. Я сама занималась предметами, которые нужны мне были для сдачи ЕГЭ, а все то, что задавали по другим предметам, списывала, чтобы сэкономить время на подготовку к экзаменам. Для понимания тем мне хватало уроков в школе, поэтому такое списывание, наверное, нельзя назвать чем-то ужасным», — делится ростовчанка Полина Курильцева, окончившая школу в 2023 году.
По мнению детского психолога Алексея Лукьянова, домашние задания для школьников имеют ряд преимуществ, таких как закрепление пройденного материала и навык самостоятельной работы. Наряду с тем, они имеют и свои недостатки.
«Часто учителя не соотносят объем домашнего задания с распорядком дня ученика. Некоторые в итоге вынуждены выбирать между школой и кружками, свободного времени у ребёнка почти не остается. А сам процесс часто становится причиной семейных ссор», — отмечает эксперт.
Как считает Алексей Лукьянов, решебники способны помочь школьнику освободить день, но на успеваемости их использование неизбежно отрицательно скажется.
«Наш мозг так устроен, что если он однажды нашёл к чему-то лёгкую дорожку, в будущем его будет сложно перестроить на то, чтобы затрачивать больше энергии для достижения результата. Со временем школьник может растерять способности к аналитическому и самостоятельному мышлению, поиску альтернативных путей решения задачи, креативности», — объясняет детский психолог.
Если ГДЗ — это так плохо и вредно, почему подобные сервисы до сих пор существуют?
Ростовский юрист Юрий Мартынов отмечает, что пока сервисы готовых домашних заданий не нарушают требований по распространению контента, авторских прав и других положений законодательства РФ, просто ограничить их деятельность нельзя.
«По сути, из этой ситуации есть только один выход — менять законодательство так, чтобы распространение решебников было незаконным. Но так, как решебники — это, по сути, часть вспомогательных образовательной литературы и существуют они не только в электронном виде, но и в бумажном от крупных издательств, внести такие обтекаемые изменения в законодательство будет непросто», — говорит юрист.
Ростовский разработчик сайтов и приложений Артём Рыбальченко рассказывает, что современные онлайн-решебники, которыми пользуются миллионы школьников из России и стран СНГ, зарабатывают на целевой аудитории преимущественно на системе подписок.
«Почти каждый сайт, чтобы окупаться использует рекламные блоки. В случае с ГДЗ это не совсем рабочий способ, потому что возрастная группа школьников до 18 лет является далеко не самой платежеспособной аудиторией. Сейчас многие ГДЗ, которые я знаю, используют подписку. Она даёт пользователю доступ к информации с сайта на определенное количество времени или доступ к определённому количеству ресурсов сайта. Плата за это небольшая, около 100-200 рублей, что может позволить себе каждый школьник», — объясняет эксперт-разработчик.
Скорее всего, ГДЗ и дальше продолжит существовать в жизни школьников. Успешная экономическая модель, стабильная востребованность и при этом отсутствие грубых нарушений законодательства позволят решебникам сопровождать учеников еще долгие годы. Ответственность за то, как использование ГДЗ отразится на уровне образования детей, остается брать на себя педагогам и родителям.
«Как мне кажется, правильно найти баланс между объемом домашнего задания и работой в классе. Может быть, задание нужно давать не каждый день и больше времени уделять на пояснение темы в классе. У детей вряд ли появится соблазн списать, когда они поймут, что домашнее задание не отбирает все их свободное время, а уровень знаний оценивается не отметками», — замечает ростовский педагог Наталья Бабченко.
Ранее RostovGazeta писала о том, что учителя и родители протестуют против готовых домашних заданий.