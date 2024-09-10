ГДЗ против учебы. Как решебники мешают учиться ростовским школьникам

Учителя и психологи в Ростове выступили против готовых домашних заданий

Разговоры о том, каким должен быть объем домашнего задания для российских школьников и должно ли оно быть вообще идут уже давно. Пока взрослые говорят, дети продолжают списывать. Корреспондент RostovGazeta узнал у ростовских экспертов, почему решебники до сих пор существуют и как ими пользоваться.

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