Грабители сорвали с шеи жителя Ростова золотую цепочку за 600 тысяч рублей

Об инциденте стало известно 9 сентября. Местный житель, будучи подшофе, направлялся в букмекерскую контору. Он не знал, как пройти к нужному месту, и спросил дорогу у прохожих. Двое горожан в возрасте 25 и 35 лет любезно согласились помочь — не только подсказать, но и провести незнакомца к организации со ставками.