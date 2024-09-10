Грабители сорвали с шеи жителя Ростова золотую цепочку за 600 тысяч рублей

Posted Сегодня, 19:57
Published Сегодня, 19:57
Modified Сегодня, 20:11
Updated Сегодня, 20:11
Об инциденте стало известно 9 сентября. Местный житель, будучи подшофе, направлялся в букмекерскую контору. Он не знал, как пройти к нужному месту, и спросил дорогу у прохожих. Двое горожан в возрасте 25 и 35 лет любезно согласились помочь — не только подсказать, но и провести незнакомца к организации со ставками.
В какой-то момент один из попутчиков повалил 40-летнего мужчину и сорвал с его шеи золотую цепочку. Потерпевший пытался сопротивляться и схватился за травматический пистолет. Однако сообщник грабителя выхватил оружие. «Обчистив» земляка, двое сбежали.
Ростовчанин сразу же написал заявление в полицию. По его словам, он потерпел очень крупный ущерб. Заявитель утверждал, что одна только цепочка стоит порядка 600 тысяч рублей.
Двоих подозреваемых задержали. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере». Если их признают виновными, мужчинам грозит до семи лет тюрьмы. Пока следователи подготавливают доказательственную базу, подозреваемые пробудут в СИЗО.
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