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Двое ограбили ростовчанина, сорвав с шеи цепочку за 600 тысяч рублей

Грабители сорвали с шеи жителя Ростова золотую цепочку за 600 тысяч рублей

10 сентября 2024, 19:57
Фото: Изображение Midjourney
Двое ограбили ростовчанина, сорвав с шеи цепочку за 600 тысяч рублей
Двое ростовчан ограбили вооруженного игрока букмекерской конторы, сорвав с его шеи золотую цепь стоимостью около 600 тысяч рублей и забрав травматический пистолет, сообщает ГУ МВД по региону.

Об инциденте стало известно 9 сентября. Местный житель, будучи подшофе, направлялся в букмекерскую контору. Он не знал, как пройти к нужному месту, и спросил дорогу у прохожих. Двое горожан в возрасте 25 и 35 лет любезно согласились помочь — не только подсказать, но и провести незнакомца к организации со ставками.

В какой-то момент один из попутчиков повалил 40-летнего мужчину и сорвал с его шеи золотую цепочку. Потерпевший пытался сопротивляться и схватился за травматический пистолет. Однако сообщник грабителя выхватил оружие. «Обчистив» земляка, двое сбежали.

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Ростовчанин сразу же написал заявление в полицию. По его словам, он потерпел очень крупный ущерб. Заявитель утверждал, что одна только цепочка стоит порядка 600 тысяч рублей.

Двоих подозреваемых задержали. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере». Если их признают виновными, мужчинам грозит до семи лет тюрьмы. Пока следователи подготавливают доказательственную базу, подозреваемые пробудут в СИЗО.

Ранее RostovGazeta сообщала, что известно о преступниках, которые заманивают женщин с помощью плачущих детей.

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