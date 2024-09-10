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Posted 10 сентября, 11:56

Published 10 сентября, 11:56

Modified 10 сентября, 11:58

Updated 10 сентября, 11:58

Консервный завод выставили на продажу в Ростовской области за 49 млн рублей

10 сентября 2024, 11:56
В Ростовской области продают действующий консервный завод в Красном Сулине, за предприятие хотят выручить 49 миллионов рублей, следует из объявления на сайте объявлений о продаже бизнеса и недвижимости.

Покупателям предлагают 12 консервных цехов, на которых можно организовать работу в две смены, производство козинаков, пряников и печенья (одна-полторы тонны за сутки), колбас и копченых мясных изделий (две тонны в сутки). Однако в данный момент работает только консервный цех, который полностью укомплектован. Остальные цеха можно задействовать при необходимости.

— Бизнесу 17 лет, узнаваемость на рынке, контракты с оптовиками и дистрибьюторами, а также остатки товара входят в стоимость. Недисконтированный срок окупаемости при 100% загрузке только консервных цехов составляет 3-5 лет, бизнес-модель имеется. Персонал (35 человек) готов работать дальше. Производится небольшое количество продукции в целях самообеспечения, — отмечено в объявлении.

За 2023 год завод заработал 48 миллионов рублей. Автор объявления уточнил, что при работе одного цеха на 20-25% получается около восьми миллионов рублей. Если запустить два цеха на 100%, выручка достигнет 150 миллионов, а при работе всех цехов — до 330 миллионов рублей. Кроме того, можно получать дополнительный доход от сдачи производственных мощностей в аренду или оказанию услуг по переработке сырья.

Ассортимент готовой продукции — маринады, закуски по казачьим рецептам, соленья. Для консервирования используется вода из подземных источников. Есть собственная котельная.

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Пару лет назад на производстве сделали косметический ремонт, провели профилактику оборудования.

По данным list.org, в Красном Сулине есть только один консервный завод — ЗАО «Пищевик». Он зарегистрирован еще в 2002 году. А по информации «Красносулинского вестника», история предприятия началась еще в 1956 году. С тех пор организация меняла свой статус и наименования, модернизировалось. Раньше здесь производили леденцы, ириски, мармелад, газировку, пряники, печенье, овощные маринады и томатный сок. С 1982 года в качестве эксперимента появился колбасный цех. Его пристроили к безалкогольному цеху. Теперь из всего ассортимента остались только овощные маринады, казачьи закуски и соленья.

Руководитель «Пищевика» — Алексей Кириллов. А вот автор объявления — некий Антон. Вероятно, директор обратился за помощью к профессионалу в сфере продаж. У Антона полтора десятка завершенных объявлений, связанных с продажей и сдачей в аренду недвижимости.

Ранее RostovGazeta сообщала о продаже пивоварни на левом берегу Ростова.

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