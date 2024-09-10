Консервный завод выставили на продажу в Ростовской области за 49 млн рублей

По данным list.org, в Красном Сулине есть только один консервный завод — ЗАО «Пищевик». Он зарегистрирован еще в 2002 году. А по информации «Красносулинского вестника», история предприятия началась еще в 1956 году. С тех пор организация меняла свой статус и наименования, модернизировалось. Раньше здесь производили леденцы, ириски, мармелад, газировку, пряники, печенье, овощные маринады и томатный сок. С 1982 года в качестве эксперимента появился колбасный цех. Его пристроили к безалкогольному цеху. Теперь из всего ассортимента остались только овощные маринады, казачьи закуски и соленья.