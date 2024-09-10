rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 11:56

Published Сегодня, 11:56

Modified Сегодня, 11:58

Updated Сегодня, 11:58

Консервный завод в Ростовской области выставили на продажу за 49 млн рублей

Консервный завод выставили на продажу в Ростовской области за 49 млн рублей

10 сентября 2024, 11:56
Фото: Pxhere
Консервный завод в Ростовской области выставили на продажу за 49 млн рублей
В Ростовской области продают действующий консервный завод в Красном Сулине, за предприятие хотят выручить 49 миллионов рублей, следует из объявления на сайте объявлений о продаже бизнеса и недвижимости.

Покупателям предлагают 12 консервных цехов, на которых можно организовать работу в две смены, производство козинаков, пряников и печенья (одна-полторы тонны за сутки), колбас и копченых мясных изделий (две тонны в сутки). Однако в данный момент работает только консервный цех, который полностью укомплектован. Остальные цеха можно задействовать при необходимости.

— Бизнесу 17 лет, узнаваемость на рынке, контракты с оптовиками и дистрибьюторами, а также остатки товара входят в стоимость. Недисконтированный срок окупаемости при 100% загрузке только консервных цехов составляет 3-5 лет, бизнес-модель имеется. Персонал (35 человек) готов работать дальше. Производится небольшое количество продукции в целях самообеспечения, — отмечено в объявлении.

За 2023 год завод заработал 48 миллионов рублей. Автор объявления уточнил, что при работе одного цеха на 20-25% получается около восьми миллионов рублей. Если запустить два цеха на 100%, выручка достигнет 150 миллионов, а при работе всех цехов — до 330 миллионов рублей. Кроме того, можно получать дополнительный доход от сдачи производственных мощностей в аренду или оказанию услуг по переработке сырья.

Ассортимент готовой продукции — маринады, закуски по казачьим рецептам, соленья. Для консервирования используется вода из подземных источников. Есть собственная котельная.

В Ростове массово закрываются парикмахерские
Узнать подробнее
Пару лет назад на производстве сделали косметический ремонт, провели профилактику оборудования.Пару лет назад на производстве сделали косметический ремонт, провели профилактику оборудования.
Пару лет назад на производстве сделали косметический ремонт, провели профилактику оборудования.Пару лет назад на производстве сделали косметический ремонт, провели профилактику оборудования.
Пару лет назад на производстве сделали косметический ремонт, провели профилактику оборудования.
Фото: Авито

Пару лет назад на производстве сделали косметический ремонт, провели профилактику оборудования.

По данным list.org, в Красном Сулине есть только один консервный завод — ЗАО «Пищевик». Он зарегистрирован еще в 2002 году. А по информации «Красносулинского вестника», история предприятия началась еще в 1956 году. С тех пор организация меняла свой статус и наименования, модернизировалось. Раньше здесь производили леденцы, ириски, мармелад, газировку, пряники, печенье, овощные маринады и томатный сок. С 1982 года в качестве эксперимента появился колбасный цех. Его пристроили к безалкогольному цеху. Теперь из всего ассортимента остались только овощные маринады, казачьи закуски и соленья.

Руководитель «Пищевика» — Алексей Кириллов. А вот автор объявления — некий Антон. Вероятно, директор обратился за помощью к профессионалу в сфере продаж. У Антона полтора десятка завершенных объявлений, связанных с продажей и сдачей в аренду недвижимости.

Ранее RostovGazeta сообщала о продаже пивоварни на левом берегу Ростова.

Читайте также:
Без него — ничего не будет: какие проблемы есть у станкостроения в Ростовской областиЕдинственное в России производство чернослива запустили в Ростовской областиЭкс-владельцы Ростовского зернового терминала снова смогли стать его акционерами
#Евгения Волкова#Общество#Бизнес#Ростовская область#Производство#Продажа предприятия#Продукция#Маркетинг#Цехи
Подпишитесь
На расширение части М-4 «Дон» в Ростовской области потратят 100 млрд рублей
Сегодня, 08:34
На западной окраине Ростова решили построить новую дорогу
Сегодня, 08:09
В Ростове-на-Дону врачи вскрыли ребенку желудок, доставая магнитные шарики
Сегодня, 07:23
Экс-глава ЖКХ Пролетарского района Ростова Стелла Руф пытается избежать колонии
Сегодня, 06:53
До +15 градусов днем похолодает в Ростове-на-Дону
Сегодня, 06:31
Премиальный ЖК «Культура» открывает двери в мир роскоши
Сегодня, 10:47