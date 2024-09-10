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Концерт популярного комика сорвался в Ростове из-за русофобских шуток

Концерт популярного комика сорвался в Ростове из-за его русофобских шуток

10 сентября 2024, 13:59
Фото: Pxhere
Концерт популярного комика сорвался в Ростове из-за русофобских шуток
Комика Дмитрия Гаврилова арестовали на 13 суток по статье о возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства, сообщается на сайте Нижегородского районного суда.

Причиной ареста артиста стала запись его выступления в Тбилиси. В концерте у комика были шутки о россиянах, которые сочли русофобскими. В постановлении суда указывается, что в видео «содержатся лингвистические признаки унижения человеческого достоинства по признаку национальности, языка, происхождения, принадлежности к социальной группе».

В отношении Дмитрий Гаврилова возбудили административное дело. Комика отправили под арест на 13 суток. Из-за этого сорвались его выступления в Ростове-на-Дону и других городах. В Ростове концерт артиста был запланирован на 22 сентября.

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Видео: t.me/opersvodki

Ранее несколько концертов отменили в Ростове из-за запрета губернатора на массовые мероприятия на открытом воздухе. Ранее подробно об отменённых мероприятиях рассказала RostovGazeta.

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