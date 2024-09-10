Концерт популярного комика сорвался в Ростове из-за его русофобских шуток

Причиной ареста артиста стала запись его выступления в Тбилиси. В концерте у комика были шутки о россиянах, которые сочли русофобскими. В постановлении суда указывается, что в видео «содержатся лингвистические признаки унижения человеческого достоинства по признаку национальности, языка, происхождения, принадлежности к социальной группе».