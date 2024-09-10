Концерт популярного комика сорвался в Ростове из-за его русофобских шуток

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Причиной ареста артиста стала запись его выступления в Тбилиси. В концерте у комика были шутки о россиянах, которые сочли русофобскими. В постановлении суда указывается, что в видео «содержатся лингвистические признаки унижения человеческого достоинства по признаку национальности, языка, происхождения, принадлежности к социальной группе».
В отношении Дмитрий Гаврилова возбудили административное дело. Комика отправили под арест на 13 суток. Из-за этого сорвались его выступления в Ростове-на-Дону и других городах. В Ростове концерт артиста был запланирован на 22 сентября.
Ранее несколько концертов отменили в Ростове из-за запрета губернатора на массовые мероприятия на открытом воздухе. Ранее подробно об отменённых мероприятиях рассказала RostovGazeta.