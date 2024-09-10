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Published Сегодня, 16:55

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Дорожные заторы образовываются в Левенцовке в Ростове из-за прокладки трамвайных путей

Многокилометровые пробки сковывают Западный в Ростове из-за возведения трамвая

10 сентября 2024, 16:55
Фото: 1MI
Дорожные заторы образовываются в Левенцовке в Ростове из-за прокладки трамвайных путей
Дорожные заторы образовываются в Левенцовке в Ростове из-за прокладки трамвайных путей, о проблеме в комментариях у градоначальника сообщают горожане.

В Левенцовском микрорайоне продолжают прокладку путей скоростного трамвая. Из-за дорожных работ улицы на Западном регулярно сковывают пробки. Жители жалуются, что уехать или приехать домой становится тяжёлой задачей.

Дорожные заторы образовываются в Левенцовке в Ростове из-за прокладки трамвайных путей
Видео: ВКонтакте «Это Ростов»

«Сколько мы будем стоять в пробках на Левенцовке? Вместо решения вопроса получили трамвай, который только усугубляет передвижение по району! Грязь, разруха и бешеные пробки», — пишут жители.

Отметим, что в основном заторы сковывают улицы Еремёнко и Малиновского.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала о возведении путей скоростного трамвая на Западном и маршрутах, которые будет обслуживать электротранспорт.

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