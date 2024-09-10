Многокилометровые пробки сковывают Западный в Ростове из-за возведения трамвая

Posted Сегодня, 16:55
Published Сегодня, 16:55
Modified Сегодня, 16:55
Updated Сегодня, 16:55
В Левенцовском микрорайоне продолжают прокладку путей скоростного трамвая. Из-за дорожных работ улицы на Западном регулярно сковывают пробки. Жители жалуются, что уехать или приехать домой становится тяжёлой задачей.
«Сколько мы будем стоять в пробках на Левенцовке? Вместо решения вопроса получили трамвай, который только усугубляет передвижение по району! Грязь, разруха и бешеные пробки», — пишут жители.
Отметим, что в основном заторы сковывают улицы Еремёнко и Малиновского.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала о возведении путей скоростного трамвая на Западном и маршрутах, которые будет обслуживать электротранспорт.