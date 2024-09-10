На расширение части М-4 «Дон» в Ростовской области потратят 100 млрд рублей

На ближайшее время одной из задач компании будет реконструкция участка дороги на М-4 «Дон». Необходимо восстановить отрезок трассы от Каменск-Шахтинского до обхода Аксая. Так как в этой зоне может проезжать свыше 100 тысяч транспортных средств в сутки, участок планируют расширить до шести полос.