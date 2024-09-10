На расширение части М-4 «Дон» в Ростовской области потратят 100 млрд рублей

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
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На ближайшее время одной из задач компании будет реконструкция участка дороги на М-4 «Дон». Необходимо восстановить отрезок трассы от Каменск-Шахтинского до обхода Аксая. Так как в этой зоне может проезжать свыше 100 тысяч транспортных средств в сутки, участок планируют расширить до шести полос.
На реализацию планов понадобится больше 100 миллиардов рублей. Бюджет для проекта «Автодор» заложил в новую программу, которая должна быть в скором времени утверждена правительством России. Кроме того, компания хочет использовать свои доходы от сборов за проезд и привлечь до 40% внебюджетных инвестиционных средств.
Ранее проект трассы из донской столицы в Екатеринбург оценили в 1,7 трлн рублей.