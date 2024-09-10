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Updated Сегодня, 08:36

На расширение части М-4 «Дон» в Ростовской области уйдет более 100 млрд рублей

На расширение части М-4 «Дон» в Ростовской области потратят 100 млрд рублей

10 сентября 2024, 08:34
Фото: donland.ru
На расширение части М-4 «Дон» в Ростовской области уйдет более 100 млрд рублей
В Ростовской области на реконструкцию трассы М-4 «Дон» понадобится более 100 миллиардов рублей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на главу «Автодора» Вячеслава Петушенко.

На ближайшее время одной из задач компании будет реконструкция участка дороги на М-4 «Дон». Необходимо восстановить отрезок трассы от Каменск-Шахтинского до обхода Аксая. Так как в этой зоне может проезжать свыше 100 тысяч транспортных средств в сутки, участок планируют расширить до шести полос.

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На реализацию планов понадобится больше 100 миллиардов рублей. Бюджет для проекта «Автодор» заложил в новую программу, которая должна быть в скором времени утверждена правительством России. Кроме того, компания хочет использовать свои доходы от сборов за проезд и привлечь до 40% внебюджетных инвестиционных средств.

Ранее проект трассы из донской столицы в Екатеринбург оценили в 1,7 трлн рублей.

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#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Дорога#Транспорт#Реконструкция#Автодор#М-4 «Дон»#Трасса#Полосы движения#Происшествия
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