rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 08:09

Published Сегодня, 08:09

Modified Сегодня, 08:11

Updated Сегодня, 08:11

На западной окраине Ростова решили построить новую дорогу

На западной окраине Ростова решили построить новую дорогу

10 сентября 2024, 08:09
Фото: Яндекс. Карты
На западной окраине Ростова решили построить новую дорогу

Власти Ростова-на-Дону одобрили планировку дороги на Левенцовке

Новая дорогая за Левенцовкой в Ростове свяжет ЖК «Западная Резиденция» с улицей Совхозной, сказано на сайте мэрии.

Проект планировки территории под строительство дороги утвердил глава администрации Алексей Логвиненко. По проекту протяженность дорожного объекта составит около 1,3 километра. На проезжей части введут ограничения скорости: не более 50 километров в час. Вдоль дороги сделают тротуары для пешеходов.

Предполагаемая пропускная способность рассчитана почти на 5,2 тысячи машин в сутки к 2043 году.

«Успеть в последний вагон»: где в Ростовской области еще можно недорого купить жилье
Узнать подробнее
Фото: Администрация Ростова

Скорее всего, речь идет о дороге по переулку Чаленко, которая сейчас заканчивается сразу за ЖК. Автомобилистам приходится проезжать по бездорожью, чтобы выехать к улице Совхозной. Когда зальют асфальт, появится еще один полноценный выезд из ЖК. Пока что дорога от него идет только через улицу Доватора. Позже планируют сделать еще один маршрут: от улицы Совхозной по Пескова к проспекту Стачки.

Ранее стало известно, во сколько оценивают проект трассы из Екатеринбурга в Ростов в рамках Юго-Западной хорды, которая свяжет Тюмень, Самару и Краснодар.

Читайте также:
Проект трассы из Ростова-на-Дону в Екатеринбург оценили в 1,7 трлн рублейИз-за велогонок трассу Ростов — Азов перекроют на два дняВасилий Голубев рассказал, как изменится набережная Ростова
#Евгения Волкова#Общество#Дорога#Строительство#Скорость#Автомобили#Проект#Ростов#Асфальт#Тротуары#Пешеходы
Подпишитесь
На расширение части М-4 «Дон» в Ростовской области потратят 100 млрд рублей
Сегодня, 08:34
В Ростове-на-Дону врачи вскрыли ребенку желудок, доставая магнитные шарики
Сегодня, 07:23
Экс-глава ЖКХ Пролетарского района Ростова Стелла Руф пытается избежать колонии
Сегодня, 06:53
До +15 градусов днем похолодает в Ростове-на-Дону
Сегодня, 06:31
Проект трассы из Ростова-на-Дону в Екатеринбург оценили в 1,7 трлн рублей
Сегодня, 05:17