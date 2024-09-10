На западной окраине Ростова решили построить новую дорогу

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Проект планировки территории под строительство дороги утвердил глава администрации Алексей Логвиненко. По проекту протяженность дорожного объекта составит около 1,3 километра. На проезжей части введут ограничения скорости: не более 50 километров в час. Вдоль дороги сделают тротуары для пешеходов.
Предполагаемая пропускная способность рассчитана почти на 5,2 тысячи машин в сутки к 2043 году.
Скорее всего, речь идет о дороге по переулку Чаленко, которая сейчас заканчивается сразу за ЖК. Автомобилистам приходится проезжать по бездорожью, чтобы выехать к улице Совхозной. Когда зальют асфальт, появится еще один полноценный выезд из ЖК. Пока что дорога от него идет только через улицу Доватора. Позже планируют сделать еще один маршрут: от улицы Совхозной по Пескова к проспекту Стачки.
Ранее стало известно, во сколько оценивают проект трассы из Екатеринбурга в Ростов в рамках Юго-Западной хорды, которая свяжет Тюмень, Самару и Краснодар.