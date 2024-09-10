На западной окраине Ростова решили построить новую дорогу

Скорее всего, речь идет о дороге по переулку Чаленко, которая сейчас заканчивается сразу за ЖК. Автомобилистам приходится проезжать по бездорожью, чтобы выехать к улице Совхозной. Когда зальют асфальт, появится еще один полноценный выезд из ЖК. Пока что дорога от него идет только через улицу Доватора. Позже планируют сделать еще один маршрут: от улицы Совхозной по Пескова к проспекту Стачки.