Названа профессия с самой высокой зарплатой в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Аналитики подсчитали, что в первом полугодии 2024 года самой прибыльной профессией в стране стала добыча нефти и природного газа. Так, Ростовская область обосновалась на шестом месте в списке регионов с самыми большими зарплатами в отрасли. По донскому региону специалисты получают около 268,2 тысячи рублей до вычета НДФЛ.
Первое место по размеру оплаты занимает Москва. В столице России работникам в сфере добычи нефти и природного газа выплачивают до 1,1 миллиона рублей в месяц. В Санкт-Петербурге они получают примерно 532,5 тысячи рублей, а в Сахалинской области — 391,4 тысячи рублей.
Добавим, что лучшими профессиями в стране также считаются менеджмент и управленческий консалтинг, разработка компьютерных ПО, финансы и страхование, а также воздушный транспорт.
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