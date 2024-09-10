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Зарплата нефтегазовщиков в Ростовской области превысила 265 тысяч рублей

Названа профессия с самой высокой зарплатой в Ростове-на-Дону

10 сентября 2024, 13:12
Фото: 1MI
Зарплата нефтегазовщиков в Ростовской области превысила 265 тысяч рублей

Зарплата нефтегазовщиков в Ростовской области превысила 265 тысяч рублей

В России самые высокие зарплаты получают специалисты по добыче нефти и природного газа. Ростов-на-Дону вошел в топ-10 по величине выплат, сообщает компания FinExpertiza.

Аналитики подсчитали, что в первом полугодии 2024 года самой прибыльной профессией в стране стала добыча нефти и природного газа. Так, Ростовская область обосновалась на шестом месте в списке регионов с самыми большими зарплатами в отрасли. По донскому региону специалисты получают около 268,2 тысячи рублей до вычета НДФЛ.

Первое место по размеру оплаты занимает Москва. В столице России работникам в сфере добычи нефти и природного газа выплачивают до 1,1 миллиона рублей в месяц. В Санкт-Петербурге они получают примерно 532,5 тысячи рублей, а в Сахалинской области — 391,4 тысячи рублей.

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Добавим, что лучшими профессиями в стране также считаются менеджмент и управленческий консалтинг, разработка компьютерных ПО, финансы и страхование, а также воздушный транспорт.

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#Регина Симакова#Общество#Россия#Ростовская область#Профессии#Зарплата#Нефть#Газ#Средняя зарплата#Газовщики#Специалисты#Заработная плата#Добыча#Нефтяники
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