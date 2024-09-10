Названа профессия с самой высокой зарплатой в Ростове-на-Дону

Аналитики подсчитали, что в первом полугодии 2024 года самой прибыльной профессией в стране стала добыча нефти и природного газа. Так, Ростовская область обосновалась на шестом месте в списке регионов с самыми большими зарплатами в отрасли. По донскому региону специалисты получают около 268,2 тысячи рублей до вычета НДФЛ.