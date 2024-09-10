Особняк Масалитиной с элитным рестораном внутри продают в Ростове за 330 млн руб

Posted Сегодня, 17:27
Published Сегодня, 17:27
Modified Сегодня, 17:27
Updated Сегодня, 17:27
Собственник продаёт двухэтажное здание на Большой Садовой, 113/35. Здание расположено рядом с Музыкальным театром и Покровским сквером. Внутри него находится ресторан Le Bistro.
Здание построили в 1890 году. Оно также известно как Дом П. К. Масалитиной. Особняк входит в список объектов культурного наследия.
В здании есть мансарда, каминная зона, зимний сад, дубовая лестница и испанская плитка. Часть дома сдаётся под ресторан, ещё часть — под квартиры.
Купить особняк предлагают за 330 миллионов рублей. Продавец заверяет, что срок окупаемости объекта составляет десять лет.