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Дореволюционный дом с рестораном внутри выставили на продажу в Ростове

Особняк Масалитиной с элитным рестораном внутри продают в Ростове за 330 млн руб

10 сентября 2024, 17:27
Фото: rostovgazeta.ru
Дореволюционный дом с рестораном внутри выставили на продажу в Ростове
Дореволюционный дом с рестораном внутри выставили на продажу в Ростове, сообщение об этом появилось на одном из сайтов свободных объявлений.

Собственник продаёт двухэтажное здание на Большой Садовой, 113/35. Здание расположено рядом с Музыкальным театром и Покровским сквером. Внутри него находится ресторан Le Bistro.

Здание построили в 1890 году. Оно также известно как Дом П. К. Масалитиной. Особняк входит в список объектов культурного наследия.

В здании есть мансарда, каминная зона, зимний сад, дубовая лестница и испанская плитка. Часть дома сдаётся под ресторан, ещё часть — под квартиры.

Купить особняк предлагают за 330 миллионов рублей. Продавец заверяет, что срок окупаемости объекта составляет десять лет.

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Ранее в Ростове-на-Дону доходный дом Чернова спасли от сноса.

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