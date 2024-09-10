Отец убитой в Ростове восьмимесячной девочки мог есть бургер во время трагедии

Адвокаты Анастасии ходатайствовали о допросе двух новых свидетелей: сотрудника СИЗО, в котором содержится девушка, и её преподавателя патологоанатомии из РостГМУ. Майборода оканчивала обучение в медвузе. По замыслу защитников, преподаватель мог дать оценку тому, обладает ли Анастасия навыками расчленения, а сотрудник СИЗО должен дать личную характеристику обвиняемой. Против допроса этих свидетелей выступили адвокаты Якова и прокурор. Суд также отклонил это ходатайство, посчитав, что особых навыков для пользования мясорубкой не надо, а показания сотрудника СИЗО можно отнести к «характеризующим сведениям», влияющим на мнение присяжных заседателей.