Отец убитой в Ростове восьмимесячной девочки мог есть бургер во время трагедии

Posted Сегодня, 19:41
Published Сегодня, 19:41
Modified Сегодня, 19:56
Updated Сегодня, 19:56
В Ростове-на-Дону продолжается громкое судебное разбирательство об убийстве и расчленении восьмимесячной девочки. На скамье подсудимых оказались её родители — Яков и Анастасия Майборода.
Преступление произошло в конце апреля 2023 года. По версии следствия, малышку задушили, а затем «профессионально» расчленили. Чтобы скрыть следы убийства, мать девочки позвонила в полицию и заявила, что дочку у неё украл супруг. Прибывшие на место следователи не нашли следов похищения, но обратили внимание на следы крови. Обыск привёл их к морозилке, где и были спрятаны останки новорожденной.
На последнем судебном заседании заслушали показания предпринимателя, обслуживающего камеры слежения на домах, расположенных рядом с местом убийства малышки. Суд интересовало, насколько данные на регистраторе камер расходятся с реальным временем. Это важно, чтобы понять, был ли Яков Майборода в квартире в момент убийства. Ранее камеры засекли, как в районе пяти часов вечера он покидает дом и больше туда не возвращается. По оценкам судмедэкспертов, убийство девочки произошло в промежутке с четырёх до семи часов вечера.
Свидетель пояснил, что на одной из камер расхождение с реальным временем составляет 20 минут. Регистратор другой камеры работал без накладок.
Далее материалы дела зачитал адвокат Якова Майбороды. Он привёл данные телефонных и интернет-соединений подсудимых в день убийства.
Из доказательств следует, что Яков уехал из квартиры около пяти часов, далее он направился в фитнес-клуб, где пробыл около часа. Затем он направился в ресторан «Вкусно — и точка», где купил «Биг спешиал» за 269 рублей. Адвокат даже приложил к материалам дела чек. После этого обвиняемый поехал к себе офис на Вавилова, где был до поздней ночи.
Передвижения Якова Майбороды подтверждаются дорожными камерами и данными телефонной сети.
Также были представлены результаты исследований, проведённых судмедэкспертами. Они осматривали Анастасию после задержания на предмет синяков на теле. На кистях девушки нашли мелкие ссадины «от трения тупого предмета».
Осмотрели эксперты также трусы и футболку Якова. Крови малышки на вещах мужчины не нашли.
Адвокаты Анастасии ходатайствовали о допросе двух новых свидетелей: сотрудника СИЗО, в котором содержится девушка, и её преподавателя патологоанатомии из РостГМУ. Майборода оканчивала обучение в медвузе. По замыслу защитников, преподаватель мог дать оценку тому, обладает ли Анастасия навыками расчленения, а сотрудник СИЗО должен дать личную характеристику обвиняемой. Против допроса этих свидетелей выступили адвокаты Якова и прокурор. Суд также отклонил это ходатайство, посчитав, что особых навыков для пользования мясорубкой не надо, а показания сотрудника СИЗО можно отнести к «характеризующим сведениям», влияющим на мнение присяжных заседателей.
На следующих заседания по делу показания даст сама Анастасия. Затем запланированы прения сторон.
На прошлых заседаниях по делу суд заслушал показания родственников и знакомых пары, а также зачитал их переписку. Стало ясно, что супруги не ладили и собирались развестись. Нередкостью в семье было бытовое насилие. Анастасия и Яков избивали друг друга и вызывали полицию. Моменты избиений и взаимных унижений они снимали на камеру. Анастасия подозревала мужа в употреблении галлюциногенных веществ. О том, что её муж наркоман и домашний тиран, она рассказывала соседкам.
Мать Якова уговаривала сына сохранить семью. Мать Анастасии, напротив, просила дочь поскорее развестись. Сама Анастасия в периоды кризисов якобы писала матери, что ненавидит мужа и дочь. Она просила забрать у неё девочку и даже говорила о готовности «отдать её в детдом» или «продать».