Рядом с Ростовом появится еще одно новое кладбище

Тендер на подготовку проекта кладбища появился на сайте госзакупок в середине мая 2024 года. Администрация Батайска планировала потратить на него более 18,3 миллиона рублей. Однако один из подрядчиков предложил выполнить работу с неплохой скидкой. ООО «Жилстройпроект» предложил сделать проект за 15 миллионов рублей. Именно он и выиграл контракт.