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Госэкспертиза одобрила проект нового кладбища в Батайске

Рядом с Ростовом появится еще одно новое кладбище

10 сентября 2024, 10:04
Фото: 1MI
Госэкспертиза одобрила проект нового кладбища в Батайске

Госэкспертиза одобрила проект нового кладбища в Батайске

Госэкспертиза дала положительное заключение на строительство нового кладбища в Батайске, информация об этом размещена на сайте Единого госреестра заключений (ГИС ЕГРЗ).

Новое кладбище появится на площади почти 19 гектаров (190 тысяч квадратных метров). Участок находится по адресу: улица 7-я Промышленная, 9.

Тендер на подготовку проекта кладбища появился на сайте госзакупок в середине мая 2024 года. Администрация Батайска планировала потратить на него более 18,3 миллиона рублей. Однако один из подрядчиков предложил выполнить работу с неплохой скидкой. ООО «Жилстройпроект» предложил сделать проект за 15 миллионов рублей. Именно он и выиграл контракт.

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Теперь осталось дождаться финансирования. Как только появится нужная сумма, начнут проектировать кладбище.

Ранее стало известно, сколько денег потребуется на реконструкцию участка М-4 «Дон». Работы на трассе от Каменска-Шахтинского до обхода Аксая оценивают примерно в 100 миллиардов рублей.

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