Рядом с Ростовом появится еще одно новое кладбище

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Новое кладбище появится на площади почти 19 гектаров (190 тысяч квадратных метров). Участок находится по адресу: улица 7-я Промышленная, 9.
Тендер на подготовку проекта кладбища появился на сайте госзакупок в середине мая 2024 года. Администрация Батайска планировала потратить на него более 18,3 миллиона рублей. Однако один из подрядчиков предложил выполнить работу с неплохой скидкой. ООО «Жилстройпроект» предложил сделать проект за 15 миллионов рублей. Именно он и выиграл контракт.
Теперь осталось дождаться финансирования. Как только появится нужная сумма, начнут проектировать кладбище.
Ранее стало известно, сколько денег потребуется на реконструкцию участка М-4 «Дон». Работы на трассе от Каменска-Шахтинского до обхода Аксая оценивают примерно в 100 миллиардов рублей.