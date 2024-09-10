Под Ростовом строят кладбище, а водители ездят по трассе с помидорами

Тендер на подготовку проекта кладбища появился на сайте госзакупок в середине мая 2024 года. Администрация Батайска была готова потратить на него 18,3 миллиона рублей. Тендер выиграло ООО «Жилстройпроект», предложившее свои услуги за 15 миллионов рублей.