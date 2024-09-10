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Published Сегодня, 15:30

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Updated Сегодня, 15:32

Для ростовчан построят новое кладбище, пока водители ездят по «томатной» трассе

Под Ростовом строят кладбище, а водители ездят по трассе с помидорами

10 сентября 2024, 15:30
Фото: rostovgazeta.ru
Для ростовчан построят новое кладбище, пока водители ездят по «томатной» трассе
Ещё одно кладбище построят рядом с Ростовом, для расширения М-4 «Дон» в регионе потратят 100 миллиардов рублей, а дорогу в Аксайском районе завалило томатами.

Новое кладбище

Госэкспертиза дала положительное заключение на строительство нового кладбища в Батайске, информация об этом появилась на сайте органа.

Кладбище займёт площадь в почти 19 гектаров. Участок располагается по адресу: улица 7-я Промышленная, 9.

Тендер на подготовку проекта кладбища появился на сайте госзакупок в середине мая 2024 года. Администрация Батайска была готова потратить на него 18,3 миллиона рублей. Тендер выиграло ООО «Жилстройпроект», предложившее свои услуги за 15 миллионов рублей.

Для начала самого проектирования кладбища необходимо дождаться финансирования.

Рядом с Ростовом появится еще одно новое кладбище
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«Томатная» дорога

В региональном ГИБДД рассказали подробности происшествия на трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе. Там фура столкнулась с фургоном.

Одно из транспортных средств перевозило ящики с томатами для продажи. Все коробки с товаром выпали из машины и разлетелись по дороге. Трассу буквально завалило помидорами.

Инспекторы добавили, что в результате ДТП грузовик наехал на отбойник и перевернулся. Транспортные средства получили серьёзные повреждения. Сами водители не пострадали.

В Ростовской области трассу М-4 «Дон» завалило помидорами
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Масштабное расширение главной трассы

«Ъ» со ссылкой на главу «Автодора» Вячеслава Петушенко сообщил, что для реконструкции трассы М-4 «Дон» понадобится более 100 миллиардов рублей.

Известно, что реконструировать хотят отрезок трассы от Каменска-Шахтинского до обхода Аксая. Именно через этот участок дороги проезжает свыше 100 тысяч транспортных средств в сутки. Его планируют расширить до шести полос.

Бюджет для проекта «Автодор» заложил в новую программу, которую в скором времени утвердит правительство России. Компания хочет использовать свои доходы от сборов за проезд и привлечь до 40% внебюджетных инвестиционных средств.

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