Популяция моллюсков разрослась в Азовском море из-за повышения солености

Чтобы изучить водные биоресурсы и среду их обитания в озерах Северного Приазовья, ученые отправились в сентябре 2024 года в экспедицию — впервые после распада СССР. С 5 по 11 сентября они оценили состояние популяции артемии (прим. — вид ракообразных) и хирономид (прим. — комары-звонцы).