Популяция моллюсков разрослась в Азовском море из-за повышения солености

Posted Сегодня, 20:16
Published Сегодня, 20:16
Modified Сегодня, 20:18
Updated Сегодня, 20:18
Из-за высокого уровня солености развилась популяция промыловых моллюсков, ракообразных и личинок хирономид, которые становятся комарами-звонцами. Последние не раз пугали туристов в Таганроге, облепляя зеленым ковром все вокруг: стены, фонари и даже окна.
Чтобы изучить водные биоресурсы и среду их обитания в озерах Северного Приазовья, ученые отправились в сентябре 2024 года в экспедицию — впервые после распада СССР. С 5 по 11 сентября они оценили состояние популяции артемии (прим. — вид ракообразных) и хирономид (прим. — комары-звонцы).
Экспедиция проходила на территории у Бердянской (прим. — полуостров у города Бердянск на юге Запорожской области) и Обиточной кос (прим. — в Обиточном заливе рядом с поселком Набережное Приморского района Запорожской области) Азовского моря.
Как именно изменилась популяция изученных биоресурсов, ученые смогут сказать после того, как изучат все полученные материалы.
Ранее геологи рассказали, какая на вкус вода возрастом более двух с половиной миллиардов лет.