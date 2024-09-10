Проект трассы из Ростова-на-Дону в Екатеринбург оценили в 1,7 трлн рублей

Благодаря новой дороге автомобилисты смогут сэкономить в пути от Екатеринбурга до Краснодара порядка 12 часов. Время на поездку сократится с полутора суток до одних (24 часа). Предположительно, воплотить проект в жизнь должны к 2030 году. Однако деньги на строительство и реконструкцию имеющихся дорог пока не выделили.