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На строительство трассы Екатеринбург — Ростов понадобится более 1,7 трлн рублей

Проект трассы из Ростова-на-Дону в Екатеринбург оценили в 1,7 трлн рублей

10 сентября 2024, 05:17
Фото: 1MI
На строительство трассы Екатеринбург — Ростов понадобится более 1,7 трлн рублей
Эксперты посчитали, во сколько обойдется строительство Юго-Западной хорды (Екатеринбург — Ростов) в 2026-2030-х годах, сумму назвал Коммерсантъ.

Строительство ЮЗХ (прим. — Юго-Западной хорды) обсуждают еще с 2021 года. Автодорога должна связать такие города как Тюмень, Екатеринбург, Самару и Краснодар. От Тюмени через Екатеринбург и Казань до обхода Тольятти планируют сделать 4-6-полосный бесшовный коридор.

Аналогичное решение в проекте предусмотрено для участков через Саратов, Волгоград и до трассы М-4 в Ростовской области. Кроме того, после донской столицы планируют подключить новые субъекты. Закончится трасса ЮЗХ на Краснодаре, где примкнет к его дальнему обходу.

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Благодаря новой дороге автомобилисты смогут сэкономить в пути от Екатеринбурга до Краснодара порядка 12 часов. Время на поездку сократится с полутора суток до одних (24 часа). Предположительно, воплотить проект в жизнь должны к 2030 году. Однако деньги на строительство и реконструкцию имеющихся дорог пока не выделили.

Ранее стало известно, что увеличились затраты на строительство Ростовского транспортного кольца. На «Северный радиус» понадобилось еще два миллиарда рублей.

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#Евгения Волкова#Общество#Дорога#Строительство#Реконструкция#М-4#Ростов#Екатеринбург#Автомобилисты#Трасса#Юго-Западная хорда
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