Проект трассы из Ростова-на-Дону в Екатеринбург оценили в 1,7 трлн рублей

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
Строительство ЮЗХ (прим. — Юго-Западной хорды) обсуждают еще с 2021 года. Автодорога должна связать такие города как Тюмень, Екатеринбург, Самару и Краснодар. От Тюмени через Екатеринбург и Казань до обхода Тольятти планируют сделать 4-6-полосный бесшовный коридор.
Аналогичное решение в проекте предусмотрено для участков через Саратов, Волгоград и до трассы М-4 в Ростовской области. Кроме того, после донской столицы планируют подключить новые субъекты. Закончится трасса ЮЗХ на Краснодаре, где примкнет к его дальнему обходу.
Благодаря новой дороге автомобилисты смогут сэкономить в пути от Екатеринбурга до Краснодара порядка 12 часов. Время на поездку сократится с полутора суток до одних (24 часа). Предположительно, воплотить проект в жизнь должны к 2030 году. Однако деньги на строительство и реконструкцию имеющихся дорог пока не выделили.
Ранее стало известно, что увеличились затраты на строительство Ростовского транспортного кольца. На «Северный радиус» понадобилось еще два миллиарда рублей.