Российские студенческие отряды из Ростова признаны лучшими сервисными отрядами страны

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
«В 2024 году отель Mriya Resort принял на работу 360 студентов со всей России. Для участия в проекте студенты прошли обучение и конкурсный отбор. За время работы участники сервисных отрядов получили опыт от лучших специалистов сферы гостеприимства. С руководством отеля Российские студенческие отряды выстраивают долгосрочное сотрудничество, которое позволяет воспитывать молодые кадры для индустрии и помогает молодым людям начинать карьеру. Так, по итогам трудового сезона лучшие представители отрядов получили приглашение в штат по окончанию учебного заведения», — отметил Михаил Киселёв, депутат Госдумы РФ, председатель Правления Российских студенческих отрядов.
Студенты работали с мая по сентябрь и занимали самые востребованные сервисные должности.
Ростовскую область представили 20 студентов РИНХа. Они трудились на должностяхкухонных работников, горничных, официантов, спасателей, специалистов клининга, озеленителей, хаусменов, хостеса, работниковпляжа, виноградарей, юристов, разнорабочих, стюардов и матросов.
По итогам рейтинговых мероприятийВсероссийского сервисного проекта Российских студенческих отрядов «Мрия», а такжеконкурсных испытаний, были определены отряды-лидеры: лучший отряд по совокупности показателей и лучший отряд по производственной деятельности — студенческий сервисный отряд «Пламенный Свет» из Ростовская области.
«Эта целина для меня была неким забегом с препятствиями: очень бурная деятельность, между рабочими сменами мероприятие за мероприятием с соответствующей подготовкой, акклиматизация в новом отряде и прочиесложности. Наша подготовка началась задолго до целины — обучение сервисным профессиям, постановки творческих номеров, репетиции, написание слов и музыки для песни… Теперьнаши труды, старания, бессонные ночи оправдались и мы можем выдохнуть. Знамя лучшего сервисного отряда едет в любимый Ростов!», — делится боец Российских студенческих отрядов из Ростовской области Павел Тен.
В 2024 году студенческие отряды отмечают 65-летний юбилей с момента зарождения движения и 20-летие создания современной истории студотрядов. В честь этих событий по всей стране запланировано проведение более сотни мероприятий, которые объединят свыше 1 миллиона человек. Завершится год Всероссийским слетом, который пройдет в ноябре в Москве и соберет более 12 500 участников движения.