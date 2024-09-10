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Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

Российские студенческие отряды из Ростова признаны лучшими сервисными отрядами страны

Российские студенческие отряды из Ростова признаны лучшими сервисными отрядами страны

10 сентября 2024, 11:43
Фото: Егор Сергеев
В Крыму завершился Всероссийский сервисный проект Российских студенческих отрядов. По совокупности трудовых, творческих, медийных и спортивные показателей отряд «Пламенный свет» из Ростовской области стал лучшим сервисным отрядом и заполучил знамя проекта «Мрия».

«В 2024 году отель Mriya Resort принял на работу 360 студентов со всей России. Для участия в проекте студенты прошли обучение и конкурсный отбор. За время работы участники сервисных отрядов получили опыт от лучших специалистов сферы гостеприимства. С руководством отеля Российские студенческие отряды выстраивают долгосрочное сотрудничество, которое позволяет воспитывать молодые кадры для индустрии и помогает молодым людям начинать карьеру. Так, по итогам трудового сезона лучшие представители отрядов получили приглашение в штат по окончанию учебного заведения», — отметил Михаил Киселёв, депутат Госдумы РФ, председатель Правления Российских студенческих отрядов.

Студенты работали с мая по сентябрь и занимали самые востребованные сервисные должности.

Участники Российских студенческих отрядов за работойУчастники Российских студенческих отрядов за работой
Участники Российских студенческих отрядов за работойУчастники Российских студенческих отрядов за работой
Участники Российских студенческих отрядов за работойУчастники Российских студенческих отрядов за работой
Участники Российских студенческих отрядов за работойУчастники Российских студенческих отрядов за работой
Участники Российских студенческих отрядов за работой
Фото: Егор Сергеев

Ростовскую область представили 20 студентов РИНХа. Они трудились на должностяхкухонных работников, горничных, официантов, спасателей, специалистов клининга, озеленителей, хаусменов, хостеса, работниковпляжа, виноградарей, юристов, разнорабочих, стюардов и матросов.

По итогам рейтинговых мероприятийВсероссийского сервисного проекта Российских студенческих отрядов «Мрия», а такжеконкурсных испытаний, были определены отряды-лидеры: лучший отряд по совокупности показателей и лучший отряд по производственной деятельности — студенческий сервисный отряд «Пламенный Свет» из Ростовская области.

«Эта целина для меня была неким забегом с препятствиями: очень бурная деятельность, между рабочими сменами мероприятие за мероприятием с соответствующей подготовкой, акклиматизация в новом отряде и прочиесложности. Наша подготовка началась задолго до целины — обучение сервисным профессиям, постановки творческих номеров, репетиции, написание слов и музыки для песни… Теперьнаши труды, старания, бессонные ночи оправдались и мы можем выдохнуть. Знамя лучшего сервисного отряда едет в любимый Ростов!», — делится боец Российских студенческих отрядов из Ростовской области Павел Тен.

Фото: Егор Сергеев

В 2024 году студенческие отряды отмечают 65-летний юбилей с момента зарождения движения и 20-летие создания современной истории студотрядов. В честь этих событий по всей стране запланировано проведение более сотни мероприятий, которые объединят свыше 1 миллиона человек. Завершится год Всероссийским слетом, который пройдет в ноябре в Москве и соберет более 12 500 участников движения.

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