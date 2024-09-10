Российские студенческие отряды из Ростова признаны лучшими сервисными отрядами страны

«Эта целина для меня была неким забегом с препятствиями: очень бурная деятельность, между рабочими сменами мероприятие за мероприятием с соответствующей подготовкой, акклиматизация в новом отряде и прочиесложности. Наша подготовка началась задолго до целины — обучение сервисным профессиям, постановки творческих номеров, репетиции, написание слов и музыки для песни… Теперьнаши труды, старания, бессонные ночи оправдались и мы можем выдохнуть. Знамя лучшего сервисного отряда едет в любимый Ростов!», — делится боец Российских студенческих отрядов из Ростовской области Павел Тен.