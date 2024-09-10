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Published Сегодня, 05:39

Modified Сегодня, 05:41

Updated Сегодня, 05:41

Сигнал воздушной тревоги разбудил жителей Ростова в ночь на 10 сентября

Сигнал воздушной тревоги перебудил жителей Ростова в ночь на 10 сентября

10 сентября 2024, 05:39
Фото: Изображение Midjourney
Сигнал воздушной тревоги разбудил жителей Ростова в ночь на 10 сентября
Жители Ростова проснулись из-за сигнала воздушной тревоги, который включили в ночь на 10 сентября, видео сирены очевидцы опубликовали в telegram-канале «Новости Ростова-на-Дону».

Система оповещения населения о ЧС сработала на левом берегу Ростова 9 сентября около 23.00 мск. Некоторых звук тревоги разбудил. На кадрах слышно, как сирена воет где-то вдалеке на фоне ливня.

— И на Западном чуть слышно. Я думал, вентилятор радиатора у кого-то работает, — подтвердили местные жители в комментариях.

Другие признались, что не заметили никаких похожих звуков. По словам горожан, на Северном, Западном и даже в центре города было тихо.

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Из-за чего включили сирену на левом берегу поздним вечером, неизвестно. Официальных комментариев по этому поводу нет. Не исключено, что где-то поблизости проводились учения.

Ранее сигнал воздушной тревоги прозвучал в Морозовске. Система оповещения сработала утром 5 сентября.

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#Евгения Волкова#Общество#Видео#Ростов-на-Дону#Ливень#ЧС#Сирена#Система оповещения#Воздушная тревога
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