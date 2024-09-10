Сигнал воздушной тревоги перебудил жителей Ростова в ночь на 10 сентября

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
Modified Сегодня, 05:41
Updated Сегодня, 05:41
Система оповещения населения о ЧС сработала на левом берегу Ростова 9 сентября около 23.00 мск. Некоторых звук тревоги разбудил. На кадрах слышно, как сирена воет где-то вдалеке на фоне ливня.
— И на Западном чуть слышно. Я думал, вентилятор радиатора у кого-то работает, — подтвердили местные жители в комментариях.
Другие признались, что не заметили никаких похожих звуков. По словам горожан, на Северном, Западном и даже в центре города было тихо.
Из-за чего включили сирену на левом берегу поздним вечером, неизвестно. Официальных комментариев по этому поводу нет. Не исключено, что где-то поблизости проводились учения.
Ранее сигнал воздушной тревоги прозвучал в Морозовске. Система оповещения сработала утром 5 сентября.