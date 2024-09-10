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Published Сегодня, 16:25

Modified Сегодня, 16:26

Updated Сегодня, 16:26

За месяц спрос на аренду жилья в Ростове вырос на 36%

Средняя стоимость аренды квартиры в Ростове перевалила за 30 тысяч в месяц

10 сентября 2024, 16:25
Фото: pxhere.com
За месяц спрос на аренду жилья в Ростове вырос на 36%
За месяц спрос на аренду жилья в Ростове вырос на 36%, рассказали аналитики «Авито Недвижимость».

Средняя цена на съёмную квартиру в Ростове возросла до 32 тысяч рублей в месяц. Стоимость жилья растёт высокими темпами вместе со спросом. Квартирами в Ростове за месяц стали интересоваться на 36% чаще. При этом предложение на рынке арендного жилья в городе сократилось на 1%.

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Аналитики отмечают, что владельцы квартир стали активнее сдавать их из-за катастрофического падения интереса к ипотеке. Продать жильё для собственников более сложная задача, чем сдать его. К тому же из-за высокого спроса они быстро находят арендаторов по выгодным для себя ценам.

Ранее эксперты рассказали, что происходит на рынке жилья после отмены льготных программ в Ростове.

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