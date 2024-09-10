Средняя стоимость аренды квартиры в Ростове перевалила за 30 тысяч в месяц

Posted Сегодня, 16:25
Published Сегодня, 16:25
Modified Сегодня, 16:26
Updated Сегодня, 16:26
Средняя цена на съёмную квартиру в Ростове возросла до 32 тысяч рублей в месяц. Стоимость жилья растёт высокими темпами вместе со спросом. Квартирами в Ростове за месяц стали интересоваться на 36% чаще. При этом предложение на рынке арендного жилья в городе сократилось на 1%.
Аналитики отмечают, что владельцы квартир стали активнее сдавать их из-за катастрофического падения интереса к ипотеке. Продать жильё для собственников более сложная задача, чем сдать его. К тому же из-за высокого спроса они быстро находят арендаторов по выгодным для себя ценам.
Ранее эксперты рассказали, что происходит на рынке жилья после отмены льготных программ в Ростове.