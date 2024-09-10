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Стало известно, кому платят 150 тысяч рублей в Ростове-на-Дону

Стало известно, кому в Ростове готовы платить 150 тысяч рублей

10 сентября 2024, 10:35
Фото: centro güel/cc bu 2.0/flickr.com
Стало известно, кому платят 150 тысяч рублей в Ростове-на-Дону

Зарплаты продажников в Ростове выросли до 150 тысяч рублей

Аналитики выяснили, какие вакансии являются наиболее высокооплачиваемыми в сентябре 2024 года в Ростове-на-Дону, сообщает портал SuperJob.Ru

Специалисты включили в список самых высокооплачиваемых вакансий пять профессий. Замыкает рейтинг инженер по слаботочным системам. За выполнение ряда обязанностей специалист может получать от 100 тысяч рублей в месяц. На четвертом месте расположился главный бухгалтер с зарплатой от 100 тысяч рублей, а на третьем — инженер ПТО с заработком от 125 тысяч рублей.

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Вторую строчку заняла вакансия водителя-экспедитора с зарплатой от 130 тысяч рублей. А на первом месте оказалась работа менеджера по продажам, которому предлагают платить 160 тысяч рублей.

Читайте также о том, что каждый пятый житель Ростовской области получает большую зарплату.

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