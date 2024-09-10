Стало известно, кому в Ростове готовы платить 150 тысяч рублей

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Специалисты включили в список самых высокооплачиваемых вакансий пять профессий. Замыкает рейтинг инженер по слаботочным системам. За выполнение ряда обязанностей специалист может получать от 100 тысяч рублей в месяц. На четвертом месте расположился главный бухгалтер с зарплатой от 100 тысяч рублей, а на третьем — инженер ПТО с заработком от 125 тысяч рублей.
Вторую строчку заняла вакансия водителя-экспедитора с зарплатой от 130 тысяч рублей. А на первом месте оказалась работа менеджера по продажам, которому предлагают платить 160 тысяч рублей.
Читайте также о том, что каждый пятый житель Ростовской области получает большую зарплату.