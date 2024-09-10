Стало известно, кому в Ростове готовы платить 150 тысяч рублей

Специалисты включили в список самых высокооплачиваемых вакансий пять профессий. Замыкает рейтинг инженер по слаботочным системам. За выполнение ряда обязанностей специалист может получать от 100 тысяч рублей в месяц. На четвертом месте расположился главный бухгалтер с зарплатой от 100 тысяч рублей, а на третьем — инженер ПТО с заработком от 125 тысяч рублей.