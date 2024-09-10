Как отпуск в Турции: три самых дорогих дома, которые можно снять в выходные в Ростове

Posted Сегодня, 18:54
Published Сегодня, 18:54
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В ближайшие пару недель прогнозируют настоящее бабье лето — самое время отдохнуть накануне холодов. RostovGazeta подготовила список топ-3 самых дорогих мест, где можно весело провести время компанией, не покидая пределов города.
Огромное помещение для проведения корпоративов и праздников большой компанией находится в переулке Газетном, 30 (пересечение с улицей Станиславского). На площади 150 квадратных метров смогут разместиться не меньше 50 человек. Все пространство разделено на большой зал, кухню, четыре комнаты (видимо, для сна и отдыха) и еще две — с кинотеатром, диванами, игровыми приставками и шлемами виртуальной реальности.
Приезжать можно с детьми и животными. Единственный запрет — курение в помещение. Организаторы обещают фотозону, музыкальное сопровождение для праздников. Арендовать помещение на сутки обойдется в 95 тысяч рублей (или 190 — за два выходных). В стоимость входит уборка после вечеринки.
Еще одно место отдыха в центре донской столицы — на улице Красных Зорь, 102. Шесть огромных комнат, расположенных на трех этажах, веранда, баня, сауна и бассейн — все это вмещается на 520 квадратных метрах жилья и 85 сотках земли.
Несмотря на огромную площадь, предполагаемое число гостей ограничивается 25. Можно устраивать вечеринки, приезжать с детьми и животными, но только не курить в помещении. Сутки в этом месте отдыха оценивают в 50 тысяч рублей (за два выходных — 100).
Этот вариант поскромнее и рассчитан примерно на 10 человек человек. Площадь дома — 70 квадратных метров на трех сотках земли. При этом есть баня, сауна и бассейн — на улице. Жилье на выходные можно снять по адресу: улица Мадояна, 231.
На территории есть крытая отапливаемая беседка с системой кондиционирования с телевизором, мини-холодильником, колонкой и кальяном. Во дворе — мангальная зона и сезонный бассейн. По будням снять домик можно за 10 тысяч рублей, в субботу и воскресенье — 15 тысяч рублей за шесть человек (30 тысяч рублей за два дня). Далее — дополнительная оплата. Кроме того, понадобится залог: 10 тысяч рублей.