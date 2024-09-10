Как отпуск в Турции: три самых дорогих дома, которые можно снять в выходные в Ростове

На территории есть крытая отапливаемая беседка с системой кондиционирования с телевизором, мини-холодильником, колонкой и кальяном. Во дворе — мангальная зона и сезонный бассейн. По будням снять домик можно за 10 тысяч рублей, в субботу и воскресенье — 15 тысяч рублей за шесть человек (30 тысяч рублей за два дня). Далее — дополнительная оплата. Кроме того, понадобится залог: 10 тысяч рублей.