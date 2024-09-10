Ученые оценили вкус воды возрастом 2,6 млрд лет

«Очень соленая и горькая — намного солонее морской воды», — подвела итог Барбара, отметив, что недостающие сведения можно получить из анализов. Отпечаток пальца, который эксперты рассмотрели, увидев сульфат в воде, говорит о том, что организмы обитали здесь в геологическом масштабе времени. И эта вода — и вправду древнейший продукт на Земле.