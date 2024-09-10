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Published Сегодня, 17:02

Modified Сегодня, 17:03

Updated Сегодня, 17:03

Ученые оценили вкус воды возрастом 2,6 млрд лет

Ученые оценили вкус воды возрастом 2,6 млрд лет

10 сентября 2024, 17:02
Фото: Изображение Midjourney
Геологи представили очередную удивительную находку: глубоко в канадской шахте они обнаружили древнейшую в мире воду возрастом 2,6 млрд лет. Ее древность подтверждается тестами.

Как сообщает «Новая Хакасия», геологи уже успели попробовать удивительную находку на вкус. И этот поступок не был бездумным риском — в данном случае это было сделано в интересах науки.

Как объяснила профессор Барбара Шервуд Лоллар, руководившая командой специалистов, геологам то и дело приходится облизывать камни. В отношении воды можно практиковать то же самое: проба на вкус — простейший путь к выяснению возраста продукта. Чем солонее вкус, тем старше вода.

И все же такую воду не советуют потреблять в больших количествах. Во-первых, это может быть опасно, во-вторых, зачем попусту переводить ценный материал. Таким образом, специалист ограничилась облизыванием кончика пальца, который предварительно окунула в воду.

«Очень соленая и горькая — намного солонее морской воды», — подвела итог Барбара, отметив, что недостающие сведения можно получить из анализов. Отпечаток пальца, который эксперты рассмотрели, увидев сульфат в воде, говорит о том, что организмы обитали здесь в геологическом масштабе времени. И эта вода — и вправду древнейший продукт на Земле.

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