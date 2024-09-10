Уголовное дело об убийстве возбудили после пропажи 17-летнего мальчика в Ростове

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
С 5 сентября в Ростове не могут найти 17-летнего Сергея И. По факту его исчезновения возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
Известно, что в день пропажи Сергей вышел из дома и больше не выходил на связь. Ранее юноша не уходил из дома.
«Указанное может свидетельствовать о совершении в отношении него преступления», — объяснили возбуждение уголовного дела об убийстве в Следкоме.
Молодого человека всё еще разыскивают полиция и волонтёры. Всех, кто видел его или знает о его местонахождении, просят связаться с правоохранительными органами.
Ранее сообщалось, что у Сергея есть важная примета — шрамы на ногах. Из дома он ушёл, не прихватив с собой ни деньги, ни документы.