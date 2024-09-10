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Уголовное дело об убийстве возбудили после пропажи подростка в Ростове

Уголовное дело об убийстве возбудили после пропажи 17-летнего мальчика в Ростове

10 сентября 2024, 13:35
Фото: Изображение Midjourney
Уголовное дело об убийстве возбудили после пропажи подростка в Ростове
В Ростове-на-Дону разыскивают несовершеннолетнего Сергея И., сообщили в Следкоме.

С 5 сентября в Ростове не могут найти 17-летнего Сергея И. По факту его исчезновения возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Известно, что в день пропажи Сергей вышел из дома и больше не выходил на связь. Ранее юноша не уходил из дома.

«Указанное может свидетельствовать о совершении в отношении него преступления», — объяснили возбуждение уголовного дела об убийстве в Следкоме.

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Молодого человека всё еще разыскивают полиция и волонтёры. Всех, кто видел его или знает о его местонахождении, просят связаться с правоохранительными органами.

Ранее сообщалось, что у Сергея есть важная примета — шрамы на ногах. Из дома он ушёл, не прихватив с собой ни деньги, ни документы.

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