В поликлинике Ростова-на-Дону рассказали, чем опасен чай из пакетиков

Спикер делится мнением, что у поставщиков чая из-за границы может быть низкий контроль качества. Поэтому в пакетиках может оказаться краситель для придания цвета, ароматизаторы и много чего еще. Например, плесень. По словам медика, плесень не только способна испортить вкус напитка, но и токсична сама по себе.