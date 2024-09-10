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Published Сегодня, 15:10

Modified Сегодня, 15:12

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Врач рассказал, представляет ли чай в пакетике угрозу для здоровья ростовчан

В поликлинике Ростова-на-Дону рассказали, чем опасен чай из пакетиков

10 сентября 2024, 15:10
Фото: wikimedia.org
Врач рассказал, представляет ли чай в пакетике угрозу для здоровья ростовчан
Доктор одной из ростовских поликлиник объяснил корреспонденту RostovGazeta, почему крайне редко употребляет пакетированный чай.

Медик рассказывает, что чай в пакетиках использует очень редко. И только в том случае, когда уверен, что это хороший, качественный чай.

«Обычно я всегда завариваю листовой», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.

Спикер делится мнением, что у поставщиков чая из-за границы может быть низкий контроль качества. Поэтому в пакетиках может оказаться краситель для придания цвета, ароматизаторы и много чего еще. Например, плесень. По словам медика, плесень не только способна испортить вкус напитка, но и токсична сама по себе.

«Также я всегда смотрю, как чай упакован. Если пакетики просто насыпаны в бумажную коробку, то такой чай, со временем, станет невкусным. У него быстро выветривается запах. В идеале каждый пакетик должен быть завернут отдельно. Лучше всего в фольгу», — делится мнением собеседник.
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По словам врача, вопросы могут возникать и к материалу, из которого сделан чайный пакетик.

«Чаще всего пакетики для чая делают из растворимой бумаги. Но я замечал, что бывают пакетики и из пластика. Такой чай, конечно же, лучше не употреблять. Пакетик должен быть не пластиковым, а целлюлозным, чтобы он быстро разлагался в почве», — резюмирует доктор, поясняя, что нагрузка на природу — это дополнительный фактор выбора чая для социально ответственных ростовчан.
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