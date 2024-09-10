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Published Сегодня, 05:26

Modified Сегодня, 05:28

Updated Сегодня, 05:28

В Роспотребнадзоре перечислили самые полезные ягоды сентября

10 сентября 2024, 05:26
Самыми распространенными и полезными ягодами в первый месяц осени считаются облепиха, брусника, ежевика, инжир, клюква, шиповник, калина и виноград.

К примеру, облепиха — природное лекарство. Она особенно богата витамином С. Так, в 100 граммах содержится 200 мг. Также в ягоде много витаминов группы В, каротинов, рибофлавонидов, пектинов, органических и жирных кислот, в частности, токоферол и фолиевая кислота. Еще в ней достаточно железа, магния, бора, серы и кремния.

Облепиха укрепляет иммунитет и не дает вирусам распространиться. Зачастую ее едят во время простуды и гриппа. Однако не стоит употреблять эти ягоды людям при гастрите, так как может случиться обострение из-за кислоты в составе плода, пишет sovainfo.ru.

Эксперты рекомендуют замораживать дары природы на зиму, так как в таком виде они сохранят первозданный вкус и 75-80% витаминов.

В это время также пик сезона бахчевых — окончательно созревают дыни и арбузы.

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