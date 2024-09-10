В Ростове-на-Дону врачи вскрыли ребенку желудок, доставая магнитные шарики

После того, как выяснилось, куда пропала игрушка, семья срочно привезла мальчика в больницу. Из-за того что шарики отличаются особо сильным магнетизмом, их не удалось извлечь без операции. В месте, где застряла игрушка были достаточно сильно повреждены ткани желудка и двенадцатиперстной кишки. В них почти образовались отверстия.