В Ростове-на-Дону врачи вскрыли ребенку желудок, доставая магнитные шарики

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Родители купили маленькому мальчику игрушку, способствующую развитию мелкой моторики. Она состояла из 50 крохотных неодимовых шариков. Ребенок их все проглотил. Его ничего не беспокоило, поэтому родителям он рассказал не сразу.
После того, как выяснилось, куда пропала игрушка, семья срочно привезла мальчика в больницу. Из-за того что шарики отличаются особо сильным магнетизмом, их не удалось извлечь без операции. В месте, где застряла игрушка были достаточно сильно повреждены ткани желудка и двенадцатиперстной кишки. В них почти образовались отверстия.
Так, одна часть магнитов была в желудке, а другая — в тонкой кишке поэтому, чтобы достать их, врачам пришлось вскрыть просвет в двух местах. Сложная операция успешно завершилась.
Добавим, что если бы шарики пробыли в организме малыша на пару часов дольше, то могла бы произойти перфорация органов.
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