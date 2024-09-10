В Ростовской области пляжам предложили присваивать звёзды

Posted Сегодня, 15:24
Published Сегодня, 15:24
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
Модульные гостиницы, глэмпинги, кэмпинги, санатории хотят классифицировать в регионе как гостиницы. Им будут выставлять звёзды на основании соблюдения критериев качества услуг. Инициатива ростовских депутатов стала основой для создания федерального законопроекта.
«Мы все очень хотим, чтобы Ростовская область перестала быть проездной, транзитной зоной. У нас в прошлом году появилось несколько глэмпингов, и в этом году создаются новые локации, модульные гостиницы», — заявила депутат Анна Андреева.
Также звёзды будут выставляться пляжам в регионе. Парламентарии полагают, что такое оценивание поможет развитию туризма в Ростовской области.
Ранее RostovGazeta пообщалась с представителями отрасли, чтобы оценить последствия введения туристического налога в Ростове. По своей сути он заменяет курортный сбор.