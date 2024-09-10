В Ростовской области трассу М-4 «Дон» завалило помидорами

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Днем 9 сентября в донском регионе произошла авария. В районе 1029 километра автодороги М-4 «Дон» в Аксайском районе друг в друга влетели грузовая машина DAF и фургон с тентовой платформой ГАЗ-2790. Одно из транспортных средств перевозило ящики с томатами для продажи. Все коробки с товаром выпали из машины и разлетелись по дороге. Трассу буквально завалило плодами.
Добавим, что от сильного удара отечественный грузовик наехал на отбойник и перевернулся. Его корпус сильно помят, но по информации Госавтоинспекции никто не пострадал. Второй автомобиль также получил механические повреждения.
Ранее жуткая смертельная авария в Ростовской области попала на видео. Два автомобиля столкнулись во время движения.