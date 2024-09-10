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В Ростовской области трассу М-4 «Дон» завалило помидорами

В Ростовской области трассу М-4 «Дон» завалило помидорами

10 сентября 2024, 09:13
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
В Ростовской области трассу М-4 «Дон» завалило помидорами
В Ростовской области столкнулись грузовой автомобиль и фургон. Трассу М-4 «Дон» в Аксайском районе завалило томатами, сообщает региональный УГИБДД.

Днем 9 сентября в донском регионе произошла авария. В районе 1029 километра автодороги М-4 «Дон» в Аксайском районе друг в друга влетели грузовая машина DAF и фургон с тентовой платформой ГАЗ-2790. Одно из транспортных средств перевозило ящики с томатами для продажи. Все коробки с товаром выпали из машины и разлетелись по дороге. Трассу буквально завалило плодами.

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Добавим, что от сильного удара отечественный грузовик наехал на отбойник и перевернулся. Его корпус сильно помят, но по информации Госавтоинспекции никто не пострадал. Второй автомобиль также получил механические повреждения.

Ранее жуткая смертельная авария в Ростовской области попала на видео. Два автомобиля столкнулись во время движения.

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