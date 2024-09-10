VI ММФ БРИКС демонстрирует растущую роль объединения в глобальной повестке

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
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Updated Сегодня, 15:19
Мероприятие, организованное при поддержке федеральных органов власти и ключевых институтов развития, собрало в ЦВК «Экспоцентр» свыше 6000 участников, включая зарубежных представителей, делегатов от международных организаций, федеральных ведомств, регионов России и мэров российских городов.
Центральным событием форума стала сессия «Торгово-промышленные палаты мегаполисов стран БРИКС: содействие развитию экономики и предпринимательства». Руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы (ДВМС) Сергей Черёмин рассказал об активном взаимодействии ДВМС с Московской торгово-промышленной палатой (МТПП) и Торгово-промышленной палатой Российской Федерации (ТПП РФ) и их поддержке в установлении связей с бизнес-сообществом.
Москва продемонстрировала впечатляющие результаты в поддержке бизнеса. Благодаря реализуемым Правительством города комплексным мерам, таким как льготы в технопарках и индустриальных кластерах, содействие росту экспортного потенциала, более 900 малых и средних предприятий за прошедший год перешли в категорию крупных.
Президент МТПП Владимир Платонов рассказал, что целью форума является создание условий для успешного сотрудничества бизнес-сообществ стран БРИКС. Он отметил, что ключевые сильные стороны российской столицы, такие как развитие научно-технической базы, система образования, устойчивость рынка труда, цифровизация и поддержка инноваций позволили занять Москве лидирующие позиции в рейтинге человеческого потенциала среди мегаполисов БРИКС+.
На секции «Создание инновационных платформ для постоянного диалога между городами и регионами-партнёрами БРИКС» Сергей Черёмин представил новые форматы сотрудничества, в том числе трехлетние программы взаимодействия в различных сферах городского развития. Одним из успешных примеров стала реализация в Москве на основе международного опыта системы интеллектуального управления дорожным движением.
Возрастающую роль БРИКС в мировой экономике подчеркнули и представители ОАЭ и Ирана Мохаммед Альнуами и д-р Мехди Садеги, а также выразили необходимость углубления международного сотрудничества. Д-р Садеги считает, что БРИКС в перспективе может превзойти по значимости «Большую семёрку» и ЕС с точки зрения глобального ВВП.
Представитель Пекина Хань Гэн посвятил свое выступление роли БРИКС в продвижении многополярности и развитии справедливого миропорядка. На заседании секции он отметил успехи китайской столицы во взаимодействии с городами стран БРИКС и выразил готовность сотрудничать в области бизнеса, а также в культурных и социальных решениях.
Участники форума наметили перспективы дальнейшего сотрудничества, в том числе проведение Дней Москвы в Бразилии в 2025 году и развитие концепции БРИКС+, которая направлена на расширение партнёрства за пределы основных стран-участниц.
VI Международный муниципальный форум БРИКС в Москве стал площадкой для укрепления межмуниципального сотрудничества и продвижения роли объединения в глобальной повестке. Москва представила внушительные результаты в экономическом развитии, поддержке бизнеса и инноваций. Форум открыл новые горизонты для расширения международных связей и обмена опытом в различных областях городского управления. Достигнутые договоренности и инициативы призваны вывести сотрудничество в рамках БРИКС на качественно новый уровень, способствуя устойчивому развитию и процветанию стран-участниц.