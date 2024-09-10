VI ММФ БРИКС демонстрирует растущую роль объединения в глобальной повестке

VI Международный муниципальный форум БРИКС в Москве стал площадкой для укрепления межмуниципального сотрудничества и продвижения роли объединения в глобальной повестке. Москва представила внушительные результаты в экономическом развитии, поддержке бизнеса и инноваций. Форум открыл новые горизонты для расширения международных связей и обмена опытом в различных областях городского управления. Достигнутые договоренности и инициативы призваны вывести сотрудничество в рамках БРИКС на качественно новый уровень, способствуя устойчивому развитию и процветанию стран-участниц.