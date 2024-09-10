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Врач призвал ликвидировать ларьки, торгующие вейпами в Ростове

Врач призвал ликвидировать ларьки, торгующие вейпами в Ростове

10 сентября 2024, 11:28
Фото: wikimedia.org
Врач призвал ликвидировать ларьки, торгующие вейпами в Ростове
Вейпы вредны для организма. Как и с табачными изделиями, время и место продаж вейп-систем следует ограничивать. В том числе, запретить продавать вейпы в маленьких ларьках, которые заполонили Ростов. Такое мнение высказал корреспонденту RostovGazeta врач одной из городских поликлиник.

Медики уверены, что ничего хорошего здоровью ростовчан курение вейпов не приносит. И более того, при регулярном многолетнем употреблении ведет к развитию серьезных заболеваний.

«В жидкостях для вейпа содержится глицерин. При вдыхании, пары глицерина иссушают легкие, истончая структуру. Причем настолько, что у вейперов может произойти разрыв легких. Это очень тяжелое состояние», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.
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По словам доктора, в результате возгонки ароматизатора и глицерина в вейпах содержатся и прямые яды. Они токсичны для сосудов, для печени. В частности, из-за них в организме могут ускоряться процессы атеросклероза.

«Курение вейпа может спровоцировать развитие бронхиальной астмы, хронического бронхита. Курильщики чаще заболевают туберкулезом. У них развивается ХОБЛ — хроническая обструктивная болезнь легких, и это известный установленный факт, — говорит доктор. — Привычка употребления вейпов пришла в наше общество сравнительно недавно. Но уже сейчас с этим нужно что-то делать. Ведь болезни, спровоцированные вейпами, будут распространяться очень быстро. Бороться с ними будет очень трудно».

Ранее RostovGazeta сообщала, что в МЧС опровергли запрет на курение вейпов в общественных местах в Ростовской области.

В МЧС опровергли запрет на курение вейпов в общественных местах в Ростовской области
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