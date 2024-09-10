Врач призвал ликвидировать ларьки, торгующие вейпами в Ростове

Вейпы вредны для организма. Как и с табачными изделиями, время и место продаж вейп-систем следует ограничивать. В том числе, запретить продавать вейпы в маленьких ларьках, которые заполонили Ростов. Такое мнение высказал корреспонденту RostovGazeta врач одной из городских поликлиник.

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