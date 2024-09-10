Врач призвал ликвидировать ларьки, торгующие вейпами в Ростове

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Медики уверены, что ничего хорошего здоровью ростовчан курение вейпов не приносит. И более того, при регулярном многолетнем употреблении ведет к развитию серьезных заболеваний.
«В жидкостях для вейпа содержится глицерин. При вдыхании, пары глицерина иссушают легкие, истончая структуру. Причем настолько, что у вейперов может произойти разрыв легких. Это очень тяжелое состояние», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.
По словам доктора, в результате возгонки ароматизатора и глицерина в вейпах содержатся и прямые яды. Они токсичны для сосудов, для печени. В частности, из-за них в организме могут ускоряться процессы атеросклероза.
«Курение вейпа может спровоцировать развитие бронхиальной астмы, хронического бронхита. Курильщики чаще заболевают туберкулезом. У них развивается ХОБЛ — хроническая обструктивная болезнь легких, и это известный установленный факт, — говорит доктор. — Привычка употребления вейпов пришла в наше общество сравнительно недавно. Но уже сейчас с этим нужно что-то делать. Ведь болезни, спровоцированные вейпами, будут распространяться очень быстро. Бороться с ними будет очень трудно».
Ранее RostovGazeta сообщала, что в МЧС опровергли запрет на курение вейпов в общественных местах в Ростовской области.