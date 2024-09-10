Вуз в Новочеркасске участвует в создании тренажёра для подготовки космонавтов

Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
Modified Сегодня, 15:49
Updated Сегодня, 15:49
Специалисты Новочеркасского политеха представили первую из пяти разработок, предназначенных для комплексного тренажёра пилотируемого корабля нового поколения «Орёл».
Конструкторы занимаются разработкой и изготовлением систем электропитания и подачи воздуха. Также они прорабатывают вычислительный комплекс для тренажёра. Специалистам вуза доверили также разработку двух систем, связанных с поддержанием температурного режима и моделированием пожара.