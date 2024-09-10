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Южно-Российский государственный политехнический университет в Новочеркасске изготовит пять систем для тренажёра Центра подготовки космонавтов

Вуз в Новочеркасске участвует в создании тренажёра для подготовки космонавтов

10 сентября 2024, 15:48
Фото: pxhere.com
Южно-Российский государственный политехнический университет в Новочеркасске изготовит пять систем для тренажёра Центра подготовки космонавтов
Южно-Российский государственный политехнический университет в Новочеркасске изготовит пять систем для тренажёра Центра подготовки космонавтов, сообщила пресс-служба вуза.

Специалисты Новочеркасского политеха представили первую из пяти разработок, предназначенных для комплексного тренажёра пилотируемого корабля нового поколения «Орёл».

Конструкторы занимаются разработкой и изготовлением систем электропитания и подачи воздуха. Также они прорабатывают вычислительный комплекс для тренажёра. Специалистам вуза доверили также разработку двух систем, связанных с поддержанием температурного режима и моделированием пожара.

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Ранее губернатор Василий Голубев рассказал об открытии военного училища связи в Новочеркасске.

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