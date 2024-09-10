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Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

Завод по производству сухого корма продают за 22 млн рублей на Дону

Заводу кормов для кошек и собак в Ростовской области ищут нового собственника

10 сентября 2024, 13:15
Фото: Pxhere
Завод по производству сухого корма продают за 22 млн рублей на Дону
В Ростовской области выставили на продажу производство по изготовлению сухого корма для кошек и собак, сообщает сервис специализированных объявлений.

9 сентября на просторах сервиса появилось объявление о продаже готового бизнеса в Ростовской области. Действующее производство располагается в слободе Красюковской Октябрьского района. На территории предприятия изготавливают сухой корм для кошек и собак.

За 22 миллиона рублей предлагается приобрести завод полностью укомплектованный всей необходимой техникой и сотрудниками. В стоимость входят: помещение 740 «квадратов» и 20 соток земли, оборудование, оргтехника, маркетинговые материалы и торговая марка.

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Действующее производство располагается в слободе КрасюковскойДействующее производство располагается в слободе Красюковской
Действующее производство располагается в слободе КрасюковскойДействующее производство располагается в слободе Красюковской
Действующее производство располагается в слободе КрасюковскойДействующее производство располагается в слободе Красюковской
Действующее производство располагается в слободе Красюковской
Фото: Авито

Добавим, что будущему владельцу при необходимости нынешний собственник готов предоставить курс обучения по ведению бизнеса. Учеба происходит за отдельную плату в течение трех месяцев или менее.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону продают пивоварню за 58 миллионов рублей.

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