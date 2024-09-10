Заводу кормов для кошек и собак в Ростовской области ищут нового собственника

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
9 сентября на просторах сервиса появилось объявление о продаже готового бизнеса в Ростовской области. Действующее производство располагается в слободе Красюковской Октябрьского района. На территории предприятия изготавливают сухой корм для кошек и собак.
За 22 миллиона рублей предлагается приобрести завод полностью укомплектованный всей необходимой техникой и сотрудниками. В стоимость входят: помещение 740 «квадратов» и 20 соток земли, оборудование, оргтехника, маркетинговые материалы и торговая марка.
Добавим, что будущему владельцу при необходимости нынешний собственник готов предоставить курс обучения по ведению бизнеса. Учеба происходит за отдельную плату в течение трех месяцев или менее.
Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону продают пивоварню за 58 миллионов рублей.