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Браконьеры выловили рыбы в Ростовской области на 7,5 млн рублей

Жители Ростова наловили рыбы и узнали, что она стоит больше 7 миллионов рублей

10 сентября 2024, 05:10
Фото: 1MI
Браконьеры выловили рыбы в Ростовской области на 7,5 млн рублей

Браконьеры выловили рыбы в Ростовской области на 7,5 млн рублей

В Ростовской области браконьеры выловили рыбы на 7,5 миллиона рублей, сообщает «Блокнот Ростов-на-Дону» со ссылкой на региональное УФСБ.

Двое мужчин рыбачили на одном из водоемов Ростовской области. Они умудрились выловить около полутора тонн рыбы. Добычу рыболовы сложили в автомобиль и отправились домой. Однако довезти рыбу не удалось.

По пути мужчин задержали силовики. Оказалось, что они выловили рыбу, которую запрещено ловить. Это тарань, судак, лещ и пиленгас. Приблизительная сумма добычи оценивается в 7,5 миллиона рублей. Именно столько ущерба нанесли браконьеры водным биологическим ресурсам.

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По факту находки незаконно выловленной рыбы возбудили уголовное дело. Если мужчин признают виновными, им грозит до девяти лет лишения свободы за вылов редких видов.

В начале сентября житель Ростовской области поймал огромного карпа. Вес добычи достиг почти пяти килограммов.

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#Евгения Волкова#Общество#Ростовская область#Браконьерство#Уголовное дело#Вылов рыбы#УФСБ#Силовики#Рыболовы
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