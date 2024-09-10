Жители Ростова наловили рыбы и узнали, что она стоит больше 7 миллионов рублей

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
Двое мужчин рыбачили на одном из водоемов Ростовской области. Они умудрились выловить около полутора тонн рыбы. Добычу рыболовы сложили в автомобиль и отправились домой. Однако довезти рыбу не удалось.
По пути мужчин задержали силовики. Оказалось, что они выловили рыбу, которую запрещено ловить. Это тарань, судак, лещ и пиленгас. Приблизительная сумма добычи оценивается в 7,5 миллиона рублей. Именно столько ущерба нанесли браконьеры водным биологическим ресурсам.
По факту находки незаконно выловленной рыбы возбудили уголовное дело. Если мужчин признают виновными, им грозит до девяти лет лишения свободы за вылов редких видов.
В начале сентября житель Ростовской области поймал огромного карпа. Вес добычи достиг почти пяти килограммов.