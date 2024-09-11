Банк ВТБ и РГЭУ (РИНХ) подписали соглашение о сотрудничестве

«В наши учебные и образовательные программы включены практики и стажировки. Это всегда было, есть и будет. Ребята работают над социальными проектами, получают знания по IT-технологиям и даже основам искусственного интеллекта. Все теоретические знания должны закрепляться на практике. Поэтому банк ВТБ для нас — это важный стратегический партнер», — уточнила ректор РГЭУ (РИНХ) Елена Макаренко.