Банк ВТБ и РГЭУ (РИНХ) подписали соглашение о сотрудничестве

Posted 11 сентября, 11:36
Published 11 сентября, 11:36
Modified 11 сентября, 11:38
Updated 11 сентября, 11:38
Системная поддержка в сфере образования — это одно из приоритетных направлений в деятельности ВТБ. На протяжении долгих лет Банк финансирует техническое переоснащение ведущих вузов и научных центров. Выделяет гранты на поддержку талантливых студентов. Направляет лучших экспертов Банка в качестве преподавателей-практиков. Эксперты делятся со студентами накопленными компетенциями, внедряя в учебный процесс лучшие технологические наработки.
Сотрудничество ВТБ и РГЭУ (РИНХ) насчитывает уже 25 лет. Взаимодействие образования с капиталом началось в 1999 году, с момента появления в Ростове-на-Дону банка ВТБ. Сегодня партнерские отношения выходят на новый этап развития, что было зафиксировано новым соглашением о сотрудничестве.
«Мы очень рады нашему успешному взаимодействию. Без ложной скромности можно заявить, что те кадры, которые готовит РГЭУ (РИНХ), составляют не только костяк экономики донского края. Многие студенты вуза переезжают в Москву, в другие регионы, где тоже становятся ведущими специалистами, встраиваясь в основы экономики», — подчеркнул на торжественном мероприятии единый бизнес-лидер ВТБ и банка «Открытие» в Ростовской области — вице-президент банка Юрий Авдеев.
Выпускники РГЭУ трудятся сегодня в управлении федерального казначейства по Ростовской области, в финансовых организациях, в муниципалитетах, в профильных министерствах и ведомствах как донского края, так и всей страны.
Эксперты уверены, что без производственной практики, стажировки, и участия банка в проектообразовательных интенсивах, невозможно подготовить высококвалифицированных специалистов.
«В наши учебные и образовательные программы включены практики и стажировки. Это всегда было, есть и будет. Ребята работают над социальными проектами, получают знания по IT-технологиям и даже основам искусственного интеллекта. Все теоретические знания должны закрепляться на практике. Поэтому банк ВТБ для нас — это важный стратегический партнер», — уточнила ректор РГЭУ (РИНХ) Елена Макаренко.
По оценкам экспертов, банк ВТБ — абсолютно универсальный.
«Сейчас мы работаем во всех сегментах экономики. С крупным, малым и средним бизнесом. Поэтому практически всех студентов РГЭУ (РИНХ) мы готовы трудоустроить. Нам необходимо огромное количество экспертов и аналитиков», — отметил Юрий Авдеев.
Единый бизнес-лидер ВТБ и банка «Открытие» в Ростовской области, вице-президент банка Юрий Авдеев добавил, что стажироваться студенты РГЭУ (РИНХ) могут практически с первого дня обучения. В некоторых направлениях, например, в сфере кредитования или доставки, студентов с первого курса могут принять на работу на неполный рабочий день.
ВТБ постоянно поддерживает талантливую молодежь. Лучшие студенты могут получить грант в размере 200 тысяч рублей на свое профессиональное развитие.
В завершении мероприятия Юрий Авдеев процитировал известное высказывание, что образование — это как деньги. Чем его больше, тем богаче и успешнее становится человек. Образование помогает людям развиваться, получать новые знания и умения. А также дает возможность преуспеть в своей профессии. Именно на таком принципе основано взаимодействие банка ВТБ с РГЭУ (РИНХ).
«В нашем сотрудничестве образование и деньги нашли друг друга. Это подтверждено статистикой. Более 80% студентов экономического вуза, которые приходят в ВТБ на практику, остаются у нас работать», — резюмирует Юрий Авдеев.