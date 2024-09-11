Дети в Ростовской области бродяжничают с восьми лет

Отдельно Анна Хоботова акцентировала внимание на ранней сексуализации детей. К миру взрослых отношений школьники приобщаются с 10-12 лет. Глава Центра трудных подростков связывает это с информатизацией. По её словам, дети общаются друг с другом по Сети. Иногда переписка у них завязывается со взрослыми, которые притворяются их ровесниками, а затем заставляют ребёнка присылать фото и видео интимного характера.