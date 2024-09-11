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Posted 11 сентября, 15:13

Published 11 сентября, 15:13

Modified 11 сентября, 15:15

Updated 11 сентября, 15:15

Дети в Ростовской области бродяжничают с восьми лет

Дети в Ростовской области бродяжничают с восьми лет

11 сентября 2024, 15:13
Фото: Unsplash
Дети в Ростовской области бродяжничают с восьми лет
В Ростовской области наблюдается «омоложение» детской преступности, рассказала руководитель Центра трудных подростков Анна Хоботова.

По словам эксперта, несколько лет назад главными проблемами среди детей и подростков были наркотическая и алкогольная зависимости и бродяжничество.

«Сейчас проблематика полностью поменялась и связано это с цифровизацией», — отмечает Анна Хоботова.
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Также она рассказала об «омоложении» детской преступности. Если раньше в Центре трудных подростков в основном работали с детьми от 13 до 16 лет, то сейчас за помощью туда обращаются уже родители первоклассников.

«Мы сталкиваемся с тем, что ребята не умеют читать, писать, считать либо делают это очень плохо. Но при этом у них уже есть игровая зависимость», — говорит руководитель Центра трудных подростков.

Бродяжничеством и воровством дети начинают заниматься с восьми-девяти лет. Буллинг и организованная травля сверстников происходит уже в первом классе.

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Отдельно Анна Хоботова акцентировала внимание на ранней сексуализации детей. К миру взрослых отношений школьники приобщаются с 10-12 лет. Глава Центра трудных подростков связывает это с информатизацией. По её словам, дети общаются друг с другом по Сети. Иногда переписка у них завязывается со взрослыми, которые притворяются их ровесниками, а затем заставляют ребёнка присылать фото и видео интимного характера.

Также каждый второй ребёнок в регионе хотя бы раз сам наносил себе повреждения на теле.

«Сейчас проблематика полностью поменялась и связано это с цифровизацией», — отмечает Анна Хоботова.«Сейчас проблематика полностью поменялась и связано это с цифровизацией», — отмечает Анна Хоботова.
Фото: rostovgazeta.ru. «Сейчас проблематика полностью поменялась и связано это с цифровизацией», — отмечает Анна Хоботова.
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Проблемы подростков Хоботова объяснила целым комплексом причин. У детей, по её словам, нет ценности себя как личности. Они не понимаю важности соблюдения своих личных границ и безопасности своего тела.

Другая важная причина — сложности в общении с родителями. Трудным подросткам не хватает внимания и тепла со стороны семьи. В некоторых семьях родители сами избивают и унижают детей, показывая тем самым, что агрессия — это норма.

«Родители не проявляют своих чувств и не учат проявлять свои чувства детей. Ребёнок подавляет свои чувства и думает, как с ними справиться: уйти в виртуальную реальность, в психоактивные вещества, в алкоголь, самоповреждения, чтобы стало чуть-чуть полегче», — объяснила Анна Хоботова.

Ранее частный детектив рассказал, почему в Ростове пропадают дети и подростки.

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