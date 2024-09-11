Глава Центра трудных подростков в Ростове назвала самое опасное аниме

Posted 11 сентября, 12:11
Published 11 сентября, 12:11
Modified 11 сентября, 12:13
Updated 11 сентября, 12:13
Хоботова отметила рост случаев самоповреждений среди подростков. По её оценкам, селфхармом занимался хотя бы раз каждый второй несовершеннолетний. Причину популяризации явления она видит в популярности аниме и комиксов.
Корреспонденту RostovGazeta глава Центра трудных подростков пояснила, что самым опасным аниме считает «Токийский гуль».
«Практически в каждом аниме, вот первое, что мне пришло в голову, это „Токийский гуль“, есть самоповреждения. Я смотрела ради интереса 10-15 минут, у меня уже наступило депрессивное состояние, психоэмоциональный фон упал», — говорит Хоботова.
Также она рассказала о том, что дети сейчас сами рисуют комиксы и обмениваются ими. Главными персонажами они нередко изображают себя, но в идеализированной форме. Хоботова полагает, что так подростки проявляют непринятие себя.
Но с мнением главы Центра трудных подростков поспорил благочинный Аксайского округа иеромонах Викентий Свистунов. Он обратил внимание, что и в старых сказках были идеализированные персонажи, и они не мотивировали детей не принимать себя и своё тело.
«Мне нынешнее аниме сейчас непонятно, но это ничего не значит. Это обычная героика, которая существовала с зарождения человечества. Мифотворчество — это функция мозга. Люди создают мифы, героев, образы, на которые они хотят быть похожи. Они трансформируются с течением времени, но в этом нет никакой проблемы. Если в XIX веке были образы солдат, гусар и рыцарей, то в ХХ веке это Капитан Америка. В 90-е был популярен образ Саши Белого, но мы же не становились все преступниками вслед за ним», — объяснил свою позицию иеромонах.
Он добавил, что самоповреждения у подростков могут быть способом привлечения внимания к своей проблеме и выражению своей боли.
Согласна с иеромонахом оказалась и специалист отдела аналитической и образовательной деятельности Национального центра информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети интернет (НЦПТИ) Юлия Хлыстова.
«Возможно, есть зависимость от просмотра аниме и самоповреждений. Но те материалы, с которыми мы сталкивались, они на эту взаимосвязь не указывают. Школьникам и студентам может быть просто настолько тяжело, в основном из-за проблем в семье, что они только телесно могут выместить эту боль», — говорит Хлыстова.
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