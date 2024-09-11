rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 сентября, 12:11

Published 11 сентября, 12:11

Modified 11 сентября, 12:13

Updated 11 сентября, 12:13

Глава Центра трудных подростков в Ростове назвала самое опасное для детей аниме

Глава Центра трудных подростков в Ростове назвала самое опасное аниме

11 сентября 2024, 12:11
Фото: Danny Choo/cc by 2.0/flickr.com
Глава Центра трудных подростков в Ростове назвала самое опасное для детей аниме
Аниме и комиксы могут быть причиной самоповреждений у детей, рассказала на пресс-конференции глава Центра трудных подростков Анна Хоботова.

Хоботова отметила рост случаев самоповреждений среди подростков. По её оценкам, селфхармом занимался хотя бы раз каждый второй несовершеннолетний. Причину популяризации явления она видит в популярности аниме и комиксов.

Корреспонденту RostovGazeta глава Центра трудных подростков пояснила, что самым опасным аниме считает «Токийский гуль».

«Практически в каждом аниме, вот первое, что мне пришло в голову, это „Токийский гуль“, есть самоповреждения. Я смотрела ради интереса 10-15 минут, у меня уже наступило депрессивное состояние, психоэмоциональный фон упал», — говорит Хоботова.

Также она рассказала о том, что дети сейчас сами рисуют комиксы и обмениваются ими. Главными персонажами они нередко изображают себя, но в идеализированной форме. Хоботова полагает, что так подростки проявляют непринятие себя.

Каждое десятое преступление в Ростовской области совершается школьником
Узнать подробнее

Но с мнением главы Центра трудных подростков поспорил благочинный Аксайского округа иеромонах Викентий Свистунов. Он обратил внимание, что и в старых сказках были идеализированные персонажи, и они не мотивировали детей не принимать себя и своё тело.

«Мне нынешнее аниме сейчас непонятно, но это ничего не значит. Это обычная героика, которая существовала с зарождения человечества. Мифотворчество — это функция мозга. Люди создают мифы, героев, образы, на которые они хотят быть похожи. Они трансформируются с течением времени, но в этом нет никакой проблемы. Если в XIX веке были образы солдат, гусар и рыцарей, то в ХХ веке это Капитан Америка. В 90-е был популярен образ Саши Белого, но мы же не становились все преступниками вслед за ним», — объяснил свою позицию иеромонах.

Он добавил, что самоповреждения у подростков могут быть способом привлечения внимания к своей проблеме и выражению своей боли.

Фото: rostovgazeta.ru.

Согласна с иеромонахом оказалась и специалист отдела аналитической и образовательной деятельности Национального центра информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети интернет (НЦПТИ) Юлия Хлыстова.

«Возможно, есть зависимость от просмотра аниме и самоповреждений. Но те материалы, с которыми мы сталкивались, они на эту взаимосвязь не указывают. Школьникам и студентам может быть просто настолько тяжело, в основном из-за проблем в семье, что они только телесно могут выместить эту боль», — говорит Хлыстова.

Ранее в Таганроге школьницам избрали меру пресечения из-за избиении сверстницы.

Читайте также:
Названы имена десяти самых богатых аграриев Ростовской областиРыбохрана в Ростовской области спасла тысячи раков и сотни рыбИз-за велогонок трассу Ростов — Азов перекроют на два дня
#Алина Заярная#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дети#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов
Подпишитесь
Популярное